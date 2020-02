Manon Van est de retour sur les écrans dans « la Villa des cœurs brisés 5 ». Ayant eu un passé difficile du côté sentimental, la jeune femme a décidé de partir à la rencontre de Lucie pour résoudre sa problématique amoureuse. Dès les premiers épisodes, son séjour s’est corsé notamment à cause de ses rapports avec Lalou.

A peine arrivée dans la Villa des cœurs brisés 5, Manon Van a eu un coup de cœur pour Lalou. Alors qu’ils étaient en train de se rapprocher, le jeune homme a finalement décidé d’apprendre à connaître Clarysse. D’ailleurs, il lui a fait intégrer la villa en cachette et l’a même embrassé. Seulement voilà, il a menti à l’ancienne candidate des Anges 10. « De son côté je lui plaisais moi pour moi ce n’était pas tout à fait mon mon idéal masculin bien qu’il soit charmant (…) Vincent et Anthony nous ont fait un petit repas sur la plage et lui était timide, moi aussi. Du coup quand j’étais avec lui j’étais encore plus mal à l’aise », a d’abord expliqué la jeune femme au micro de nos confrères de Téléstar.

Puis, Manon Van a ajouté: « Au final il a joué sur plusieurs tableaux et moi ça ne m’a pas plu. J’ai pété un plomb (…) Je me suis dit qu’il me prenait vraiment pour une imbécile. Comme je n’étais pas attachée à lui, au final c’est mon égo qui en a pris un coup. Je suis vite passée à autre chose ». En ce qui concerne celle dont la problématique est « pour moi l’amour est destructeur », le passé sentimental est plutôt compliqué.

« J’ai été trompée plusieurs fois et tout le temps on me mentait même si ce n’était pas énorme. Quand je parlais à Lalou et qu’il m’a menti dans les yeux, c’est ça que je n’ai pas supporté. C’était pesant. Je préfère qu’on me dise les choses sur le coup quitte à ce que ça me fasse mal sur le coup », a révélé la candidate de la Villa des cœurs brisés 5. Reste à savoir si elle a trouvé chaussure à son pied.

