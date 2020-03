Alors que Théo demeure toujours silencieux, de nouveaux éléments concernant son infidélité viennent de surgir sur la Toile. En effet, à la suite des révélations de Aqababe, Cassandra a pris la parole. Mais pas que ! La fameuse Amandine s’est exprimée dans sa story Instagram.

Décidément que de rebondissements en cette fin de semaine ! Alors que Cassandra et Théo venaient tout juste d’officialiser leur relation, un détail a semé la zizanie. En effet, Aqababe a découvert que le jeune homme a été infidèle. Ainsi, la principale concernée a décidé de prendre la parole sur sa story Instagram. « Je préfère dire les choses (…) Théo m’a rajouté sur Instagram en Octobre (…) On a commencé à discuter (…) Suite à ça, on s’est vus une fois à son restaurant pour apprendre à se connaître (…) On a continué à discuter tous les jours (…) Je me suis intéressée à lui sans savoir qu’il avait fait de la télé (…) Il m’a dit qu’il n’était plus avec Cassandra, qu’elle était trop gamine et jalouse (…) On est partis au ski (…) On a pas couché ensemble », a déclaré Amandine.

Mais la belle blonde ne s’est pas arrêtée là. En effet, elle a ensuite ajouté: « Quand j’ai vu qu’il était à Paris. Je l’ai de suite bloqué. Je lui ai demandé des explications (…) Je n’ai pas cherché à comprendre, je n’ai pas 20 ans (…) Il faut se poser les bonnes questions et s’en prendre aux bonnes personnes (…) Je suis désolée pour cette Cassandra (…) Elle m’a écrit pour m’insulter (…) Je n’ai pas de colère contre elle ». Pour le moment, Théo ne s’est toujours pas exprimée à ce sujet. En ce qui concerne Cassandra, la candidate de la Villa des cœurs brisés 5 a repris la parole concernant l’annulation de son booking hier soir. De plus, elle a promis de s’exprimer davantage à ce sujet plus tard.

Comment auriez-vous réagi à la place de Cassandra ?

