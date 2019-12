C’est tout love entre Vincent Queijo et Rym ! Alors que leur histoire d’amour est en train de naître sous nos yeux dans les épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, les amoureux sont toujours ensemble à l’heure actuelle. D’ailleurs, elle a profité d’une séance de sport pour parler de son rapport avec la chirurgie esthétique.

En plus de son charme et son sourire ravageur, Rym a les formes où il faut. Et si son naturel est l’une des choses qui attirent le plus les garçons de la maison. Notamment Vincent Queijo avec qui elle est désormais en couple. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas c’est que la jeune femme a elle aussi cédé au bistouri bien avant de participer à la Villa des cœurs brisés 5.

En pleine séance de sport, la belle Espagnole s’est confiée sans filtres sur son intervention chirurgicale passée. Rym a expliqué sur Snapchat: « Il y a un an ou deux, j’avais beaucoup plus de poitrine et j’ai regretté après le tournage. Déjà sur le tournage, je n’étais pas à l’aise c’est pour ça que vous allez le voir quand je suis en maillot. Je n’étais pas complexée à cause de l’avis des autres. Je ne me sentais pas moi. Ça ne va pas avec ma personnalité, mon caractère. J’ai refait ma poitrine. J’ai fait la moitié. Ça me fait encore un petit peu mal. Mais je peux faire du cardio, j’ai demandé au médecin qui m’a opéré à Madrid. Je suis trop contente, je trouve que ça fait plus classe (…) Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens mieux avec une poitrine qui va mieux avec mon corps ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rym Renom (@rym.renom) le 13 Déc. 2019 à 7 :31 PST

En tout cas avec ou sans poitrine généreuse, Rym a déjà de quoi faire tourner les têtes. En effet, celle qui est amoureuse de l’amour est sulime de base !

