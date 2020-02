Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Vincent Queijo et Rym évoquaient leur envie de quitter l’aventure pour construire un avenir à deux loin des caméras. Actuellement en vacances à Marrakech, ils nous envoient du rêve avec leurs clichés de couple trop mignons !

Il y a quelques jours, Rym se retrouvait dans la tourmente. En effet, la candidate a annoncé être aveugle d’un oeil. Malheureusement, elle ne peut rien faire à cela malgré une greffe de la cornée. Seulement voilà, elle ne veut pas subir cette opération même si la belle brune ne voit rien du tout. Pour l’autre œil, elle compte se faire opérer en septembre prochain. « Je ne suis pas triste, mais ça me fait un peu chi*er sincèrement. Ça m’énerve de ne rien voir et je sais qu’il n’y a pas de solution. Je vois d’un œil et là, il y a une solution. Il faut penser à ça. Du coup, je dois me faire deux paires de lunettes », a-t-elle confié sur Snapchat.

Mais cette fois-ci, c’est pour un autre sujet que la jeune femme a fait parler d’elle. En effet, comme dans l’aventure, Rym a adopté une coupe courte et foncée comme son chéri adore. Petit à petit, elle a tenté des coupes de plus en plus courte et la dernière a totalement été validée. Certains ont même trouvé un air de ressemblance entre elle et Lucie Mariotti. D’ailleurs, celle qui a fait un placement de produits raté a reçu des commentaires tels que: « Toujours sublime Rym 🌹🌹 », « On dirait Lucie mais en brune hihi ❤️« . Ou encore « Beaucoup de ressemblance à Lucie comme sa, j’adore 🥰❤ » et « Magnifique ! Et aussi belle à l’intérieur vraiment ne change pas on t’adore ici.. ».

Vous l’aurez compris: ce changement de look a été une très bonne idée selon les fans de Rym !

