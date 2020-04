Il y a quelques jours, Rym a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. Seulement voilà, la jeune femme ne connaît pas que des moments faciles pendant sa grossesse. Alors qu’elle devait faire un live avec des aides soignantes, elle a tout annulé. Découvrez pourquoi.

La grossesse n’est pas qu’une partie de plaisir et ce n’est pas Rym qui dira le contraire. « Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux, j’arrive plus à profiter de la grossesse, même si j’ai très mal au gencives car les hormones de grossesse peuvent provoquer le gonflement et l’inflammation des gencives mais j’ai pus bien m’informer et c’est aussi grâce à vous car vous m’avez envoyer beaucoup de message en m’expliquant la cause !! Sinon après 300-400 selfies j’ai pu sélectionner quelques unes 🤭.Et voilà mes AMOURS ❤️ . ¿qui a le même problème que moi ou la eu pédant la grossesse ? » a-t-elle récemment confié sous une série de selfies au naturel sur Instagram.

Seulement voilà, Rym semble avoir du mal à vivre le confinement en étant enceinte. C’est ce qu’elle a révélé à ses followers en expliquant pourquoi elle a annulé son live. Ainsi, elle a déclaré: « Mes amours aujourd’hui je ne me sens pas trop bien et je ne suis pas trop d’humeur. Peut-être que c’est l’effet d’être confinés ou pas, j’arrive pas à expliquer cette sensation car moi-même je ne comprends pas. Aujourd’hui j’avais un live à 18 heures avec une équipe de sages-femme mais j’ai pas la force non plus. Je suis désolée… Je vais rester tranquille au lit et essayer de me calmer et de me retrouver ». Un petit coup de blues qui peut arriver à n’importe qui surtout en ce moment.

En tout cas, souhaitons bon courage à celle qui a répondu au tacle d’Astrid Nelsia en espérant que cela va vite s’arranger pour elle.

