Il y a quelques jours, Rym et Vincent Queijo ont profité des fêtes de Pâques pour officialiser l’heureux événement qu’ils cachaient depuis plusieurs semaines. En effet, ils vont bientôt devenir parents. D’ailleurs, celle qui a fait sensation au naturel semble avoir dévoilé le sexe de son futur enfant par accident. STAR24 vous donne tous les détails.

Après plusieurs mois d’amour, Vincent Queijo et Rym filent toujours le parfait amour. Depuis leur coup de foudre dans la Villa des cœurs brisés 5, ils n’ont pas caché leurs projets d’avenir comme par exemple le mariage et les enfants. Hé bien, ils vont devenir parents avant la fin de l’année. Récemment, elle a même donné les détails de sa grossesse difficile sur Snapchat. « Ça n’a pas du tout été facile pour moi, j’ai passé trois mois très compliqués, j’ai eu tous les symptômes du monde. Je vomissais toute la journée, j’étais pas bien, j’étais fatiguée, j’étais de mauvaise humeur ensuite de bonne humeur. Je ne comprenais plus mon corps et je ne savais pas comment gérer la situation. Je ne veux pas vous vendre du rêve en vous disant : « Oui, ça a été super facile », non pas du tout. J’ai eu des journées et des soirées où je n’étais pas bien parce que c’était trop d’un seul coup » a révélé la future maman.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rym Renom (@rym.renom) le 14 Févr. 2020 à 5 :02 PST

Depuis quelques heures, la candidate a fait réagir ses followers à cause de sa story. En effet, Rym semble avoir donné des indices sur le sexe de son futur enfant. « Inch’Allah on ira avant à Bali. Et si tout va bien avec le bébé. J’ai envie qu’elle grandisse dans un espace naturel. Sans aucun système radical. Qu’elle fasse un peu ce qu’elle veut », a déclaré la belle brune. Serait-ce un élément majeur ? Pour le moment, elle n’a pas encore confirmé ou nié l’information.

