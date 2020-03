C’est toujours autant l’amour fou entre Vincent Queijo et Rym ! En couple depuis le tournage de la Villa des cœurs brisés 5, ils sont actuellement à l’étranger en cette période de confinement. Mais ne nous cacheraient-ils pas un heureux événement par hasard ? STAR24 vous explique pourquoi les internautes s’interrogent.

Il y a quelques jours, nos confrères de Public affirmaient que Rym et Vincent Queijo attendraient leur premier enfant. Pourtant, les deux tourtereaux ne se sont pas exprimés à ce sujet. D’ailleurs, une photo de celle qui a changé totalement de look avait pourtant mis fin aux rumeurs en s’affichant en train de manger des sushis. Pourtant le dernier snap de son chéri a de nouveau semé le doute puisqu’elle s’est affichée avec un ventre plus arrondi qu’en temps normal. Regardez:

Peu de temps après leur départ de l’aventure, Rym avait posté un magnifique message dédié à Vincent Queijo. Ainsi, elle a déclaré: « Tout a commencé ce jour là..toi l’homme de ma vie, mon destin, mon sourire, ma vie entière, j’ai les larmes aux yeux mais cette fois ci de joie car je ne suis plus seule, tu es la avec moi, dans ma vie, dans mon cœur…merci de me faire rêver , merci d’être là, merci d’exister, merci d’être comme tu es, tu as fais de moi la personne la plus heureuse ✨. Et pour vous ma belle famille, merci aussi d’être là tous les jours, je vous aime tellement, vous me donnez chaque jour le sourire, vous faites partie de ma vie, de mon cœur.. Merci à tous les cœurs brisés de cette saison, à la production et bien sûr à Lucie ✨. Heureuse de pouvoir vivre ma vie avec vous ✨.Os quiero ❤ ».

En tout cas, en attendant qu’ils confirment ou non l’heureux événement, Vincent et Rym forment l’un des couples mythiques de la Villa des cœurs brisés 5.

