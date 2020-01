Rym est l’une des nouvelles recrues de la Villa des cœurs brisés 5. Très appréciée, la jeune femme a vite conquéri le cœur des téléspectateurs. Aujourd’hui en couple avec Vincent Queijio, elle vient de faire un badbuzz à cause de son dernier placement de produits. STAR24 vous explique pourquoi…

Il y a quelques jours, Rym a fait le point sur l’opération de chirurgie esthétique qu’elle avait subi et mettait en garde ses fans. « Il y a un an ou deux, j’avais beaucoup plus de poitrine et j’ai regretté après le tournage. Déjà sur le tournage, je n’étais pas à l’aise c’est pour ça que vous allez le voir quand je suis en maillot. Je n’étais pas complexée à cause de l’avis des autres. Je ne me sentais pas moi. Ça ne va pas avec ma personnalité, mon caractère. J’ai refait ma poitrine. J’ai fait la moitié. Ça me fait encore un petit peu mal. Mais je peux faire du cardio, j’ai demandé au médecin qui m’a opéré à Madrid. Je suis trop contente, je trouve que ça fait plus classe (…) Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens mieux avec une poitrine qui va mieux avec mon corps », a-t-elle confié sur Snapchat.

Mais cette fois-ci, c’est pour toute autre chose que celle qui compte se marier avec Vincent Queijo a fait parler d’elle. Alors qu’elle faisait un placement de produits, la jeune femme n’aurait pas vraiment compris comment il fallait poser son masque… De là, les internautes ont réagi en écrivant: « Comment manqué de crédibilité. Merci, cette photo est magique ». Ou encore « Ptdr, ils se ridiculisent », « Je ne respire plus » et « Je suis mort ». Mais aussi « Ha je n’en peux plus de rire là, elle était trop bonne celle-là merci » et « Je meurs. Je suis en fou rire depuis tout à l’heure, je n’en peux plus », « Put**n des crampes à force de rire »

Au moins, cela reste drôle !

