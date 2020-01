Dès les premiers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Rym et Vincent Queijo ont eu le coup de foudre. Depuis le tournage, ils ne se sont plus jamais quittés. En effet, ils se projettent même pour aller plus loin entre mariage et enfant. STAR24 vous donne tous les détails.

Rym est l’un des cœurs brisés anonymes de la Villa 5. Avec son adorable accent, sa sensualité ou encore sa fraîcheur et sa joie de vivre, la belle Espagnole est loin d’être passée inaperçue. Très appréciée par les téléspectateurs, elle s’est vite fait des amis au sein des candidats. Mais pas que ! En effet, celle qui a été moquée à cause d’un placement de produits raté a également trouvé chaussure à son pied. Depuis son coup de foudre avec Vincent Queijo, Rym ne le lâche plus. D’ailleurs, ils se sont même installés ensemble.

Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, la jeune femme a fait point sur leurs projets d’avenir. « C’est moi parce que je pense que l’on est deux personnes très fusionnelles. On est complémentaires sur beaucoup de choses. On a l’esprit ouvert mais en même temps, on a la même idée du futur. Avoir une famille, être proche de nos familles. C’est quelque chose de très important pour moi (…) On est faits l’un pour l’autre », a révélé Rym.

Et il semblerait que cette envie de devenir maman la travaille de plus en plus. Alors que son chéri a récemment fêté ses 30 ans, Vincent Queijo a posté une photo de lui étant enfant sur les réseaux sociaux. Un cliché qui a déjà laissé imaginer Rym à quoi ressemblerait leur futur fils. D’ailleurs, c’est exactement ce qu’elle a dit dans sa story.

On ne sait pas vous mais chez STAR24, on imagine déjà leur futur bébé et on valide totalement le mini Vincent Queijo/Rym. Bébé à venir ?

