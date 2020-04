Cela faisait maintenant plusieurs semaines que Rym était au cœur d’une rumeur la disant enceinte. Il aura fallu attendre le weekend de Pâques pour qu’elle et Vincent Queijo officialisent la nouvelle. Et sachez que cette grossesse n’a pas vraiment bien commencé pour la candidate de « La Villa des cœurs brisés 5 ». Explications.

Tic tac ! Après des semaines de doute, on a enfin la confirmation: Rym et Vincent Queijo vont devenir parents. D’ailleurs, celle qui a fait sensation au naturel a dévoilé les coulisses du début de sa grossesse qui ont été plutôt difficiles. « Ça n’a pas du tout été facile pour moi, j’ai passé trois mois très compliqués, j’ai eu tous les symptômes du monde. Je vomissais toute la journée, j’étais pas bien, j’étais fatiguée, j’étais de mauvaise humeur ensuite de bonne humeur. Je ne comprenais plus mon corps et je ne savais pas comment gérer la situation. Je ne veux pas vous vendre du rêve en vous disant : « Oui, ça a été super facile », non pas du tout. J’ai eu des journées et des soirées où je n’étais pas bien parce que c’était trop d’un seul coup » a raconté la jeune femme.

Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de son chéri qui vit la grossesse à 100%. En effet, Vincent Queijo vient d’avouer qu’il était en pleine couvade à son tour. « Aujourd’hui petite confession de ma part en tant que futur papa. Les quatre premiers mois sont passés et j’ai grossi comme je n’ai jamais grossi. Je viens de me peser et je n’ai jamais été aussi lourd de ma vie. (…) Je ne peux pas voir ce chiffre sur la balance. Donc là on a jusqu’au 11 mai pour perdre huit kilos. Impossible je pense mais rien n’est impossible. (…) Ça va être très compliqué mais il va falloir que je trouve une solution », a confié le futur papa sur Snapchat.

Allez courage au couple emblématique de la Villa des cœurs brisés 5, ce n’est que le début de la prise des kilos !

