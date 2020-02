Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Vincent Queijo et Rym sont arrivés au bout de leur aventure. De ce fait, les deux tourtereaux ont décidé de quitter l’aventure. D’ailleurs, ils seraient sur le point de passer à une étape supérieure dans leur relation.

Clap de fin pour Vincent Queijo et Rym ! Arrivés au bout de leurs coachings, les deux tourtereaux ont choisi de repartir main dans la main. D’ailleurs, celle qui a changé de look a pris la parole concernant leur départ sur Instagram. « Tout a commencé ce jour là..toi l’homme de ma vie, mon destin, mon sourire, ma vie entière, j’ai les larmes aux yeux mais cette fois ci de joie car je ne suis plus seule, tu es la avec moi, dans ma vie, dans mon cœur…merci de me faire rêver , merci d’être là, merci d’exister, merci d’être comme tu es, tu as fais de moi la personne la plus heureuse ✨ Et pour vous ma belle famille, merci aussi d’être là tous les jours, je vous aime tellement, vous me donnez chaque jour le sourire, vous faites partie de ma vie, de mon cœur.. Merci à tous les cœurs brisés de cette saison, à la production et bien sûr à Lucie ✨ Heureuse de pouvoir vivre ma vie avec vous ✨ Os quiero ❤ », a-t-elle déclaré.

Prêts à construire une famille et à se marier ensemble, Rym et Vincent Queijo sont toujours en couple depuis la fin du tournage. D’ailleurs, selon nos confrères de Public, la belle Espagnole serait enceinte de son premier enfant. « Aujourd’hui, vendredi 21 février, Public.fr est en mesure de vous affirmer, en exclusivité, que la tornade Rym est enceinte de son premier enfant. Avec Vincent, ils ont décidé de former une famille et de grandir ensemble. Reste à savoir quand et comment le couple annoncera la grande nouvelle », ont-ils écrit.

