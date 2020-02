Rym est probablement l’une des révélations de l’année. Cœur brisé anonyme dans la Villa des cœurs brisés 5, son coup de foudre avec Vincent Queijo a totalement séduit les fans tout comme sa personnalité. Mais cette fois-ci, c’est pour un autre sujet qu’elle a pris la parole.

Il y a quelques semaines, Rym se livrait sans filtres sur la chirurgie qu’elle regrettait et mettait en garde ses fans. « Il y a un an ou deux, j’avais beaucoup plus de poitrine et j’ai regretté après le tournage. Déjà sur le tournage, je n’étais pas à l’aise c’est pour ça que vous allez le voir quand je suis en maillot. Je n’étais pas complexée à cause de l’avis des autres. Je ne me sentais pas moi. Ça ne va pas avec ma personnalité, mon caractère. J’ai refait ma poitrine. J’ai fait la moitié. Ça me fait encore un petit peu mal. Mais je peux faire du cardio, j’ai demandé au médecin qui m’a opéré à Madrid. Je suis trop contente, je trouve que ça fait plus classe (…) Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens mieux avec une poitrine qui va mieux avec mon corps », a-t-elle expliqué sur Snapchat.

Très proche de sa communauté, la chérie de Vincent Queijo vient d’annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. En effet, Rym a un problème de santé à l’œil droit. Malheureusement, elle ne peut rien faire à cela malgré une greffe de la cornée. Mais elle ne veut pas subir cette opération même si elle ne voit rien du tout. Pour l’autre œil, elle compte se faire opérer en septembre prochain. « Je ne suis pas triste, mais ça me fait un peu chi*er sincèrement. Ça m’énerve de ne rien voir et je sais qu’il n’y a pas de solution. Je vois d’un œil et là, il y a une solution. Il faut penser à ça. Du coup, je dois me faire deux paires de lunettes », a-t-elle ajouté.

Bon courage à Rym qui avait fait rire les internautes à cause d’un placement de produits en tout cas !

