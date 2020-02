Sarah raconte ce qu’elle a appris sur Léana et Ahmed à Lucie. Elle a vraiment été blessée dans cette histoire. Lucie comprend totalement sa réaction. La jeune femme ne sait pas si cela va revenir comme avant avec Léana. Lucie lui révèle que Ahmed a quitté la villa.

Si Sarah souhaite réintégrer la villa, Lucie veut qu’elle se dépêche de choisir. Mais surtout de voir si elle veut continuer avec Ahmed ou non. Vincent et Rym se préparent à partir. Antoine est nostalgique, il veut prendre des nouvelles de Cassandra. Théo semble avoir craqué sur la belle blonde. Sarah revient dans la villa mais n’espère pas que Léana aura l’audace et le culot de lui parler.

L’ignorance de Sarah fait mal à Léana. Elle espère que cela va s’arranger. Vincent et Rym annoncent leur départ à Lucie. Théo demande à Lucie s’il était possible de faire revenir Cassandra. Sarah n’arrive pas à en vouloir à Ahmed même si elle n’a pas aimé la façon dont il a procédé. Manon et Lalou continuent de se rapprocher. Virginie se considère en couple avec Nicolo. Mais elle n’a pas l’impression que lui il se sent avec elle. Vincent et Rym disent au revoir aux cœurs brisés. Il fait une déclaration à Anthony qui fond en larmes. Vincent est heureux de revoir son ami qui s’était perdu et qu’il avait perdu.

Léana est au plus mal. Ken lui conseille d’aller en parler avec Sarah pour avancer. Malgré la soirée rouge et noir, Léana n’est pas à fond. Elle ne sait plus où elle en est que ce soit pour Sarah ou Ken. Julie pense qu’il y a anguille sous roche. Les garçons font le show aux filles. Manon est mal à l’aise de se retrouver collée par Lalou. Léana sent un gros malaise vis à vis de Ken. Elle n’a pas le petit truc et ne sait pas si c’est lié à Sarah ou non. Clarysse et Gaia débarquent pendant la fête. Virginie est hors d’elle. Nicolo ne comprend pas pourquoi Gaia est là. Les problèmes commencent.

Sarah raconte ce qu’elle a appris sur Léana et Ahmed à Lucie. Elle a vraiment été blessée dans cette histoire. Lucie comprend totalement sa réaction. La jeune femme ne sait pas si cela va revenir comme avant avec Léana. Lucie lui révèle que Ahmed a quitté la villa.

Si Sarah souhaite réintégrer la villa, Lucie veut qu’elle se dépêche de choisir. Mais surtout de voir si elle veut continuer avec Ahmed ou non. Vincent et Rym se préparent à partir. Antoine est nostalgique, il veut prendre des nouvelles de Cassandra. Théo semble avoir craqué sur la belle blonde. Sarah revient dans la villa mais n’espère pas que Léana aura l’audace et le culot de lui parler.

L’ignorance de Sarah fait mal à Léana. Elle espère que cela va s’arranger. Vincent et Rym annoncent leur départ à Lucie. Théo demande à Lucie s’il était possible de faire revenir Cassandra. Sarah n’arrive pas à en vouloir à Ahmed même si elle n’a pas aimé la façon dont il a procédé. Manon et Lalou continuent de se rapprocher. Virginie se considère en couple avec Nicolo. Mais elle n’a pas l’impression que lui il se sent avec elle. Vincent et Rym disent au revoir aux cœurs brisés. Il fait une déclaration à Anthony qui fond en larmes. Vincent est heureux de revoir son ami qui s’était perdu et qu’il avait perdu.

Léana est au plus mal. Ken lui conseille d’aller en parler avec Sarah pour avancer. Malgré la soirée rouge et noir, Léana n’est pas à fond. Elle ne sait plus où elle en est que ce soit pour Sarah ou Ken. Julie pense qu’il y a anguille sous roche. Les garçons font le show aux filles. Manon est mal à l’aise de se retrouver collée par Lalou. Léana sent un gros malaise vis à vis de Ken. Elle n’a pas le petit truc et ne sait pas si c’est lié à Sarah ou non. Clarysse et Gaia débarquent pendant la fête. Virginie est hors d’elle. Nicolo ne comprend pas pourquoi Gaia est là. Les problèmes commencent.