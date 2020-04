Après un long séjour de vacances en Thaïlande, Sarah Fraisou et Ahmed sont enfin de retour en France. En effet, les deux tourtereaux sont tout comme nous en plein confinement. Mais une vidéo a beaucoup surpris les internautes. On a pu y découvrir un clash en plein live Instagram.

Il y a quelques jours, Ahmed poussait un coup de gueule contre ceux qui lançaient des rumeurs le disant infidèle à Sarah Fraisou. Ainsi, il a lâché sur Snapchat: « Il n’y a pas une seconde où je ne suis pas avec Sarah. Je suis avec elle 24h/24, 7 jours sur 7 avec elle donc je ne vois pas à quel moment j’aurais pu la tromper, surtout avec ce machin que vous m’envoyez (…) Cette rumeur elle est totalement fausse. Je tenais à vous dire quelque chose, de toutes les filles que j’ai pu rencontrer, et j’en ai rencontré, il n’y en a pas une qui lui arrive à l’orteil, je dirais même au bout de son ongle ! Je comprends pas pourquoi vous inventez des rumeurs comme ça, je suis là avec ma femme, on passe de bonnes vacances, on rigole, on s’amuse, on partage de bons moments, on est en train de créer de nouveaux souvenirs et vous vous êtes là à inventer des rumeurs et essayer de semer la discorde mais vous n’y arriverez pas ».

Seulement voilà, le confinement ne semble pas réussir aux amoureux. En effet, Sarah Fraisou faisait un live sur Instagram quand le ton est monté entre elle et son chéri. « Je m’en bats les couilles frère, restes sur ta play. A un moment donné, quand je te demande de faire un truc et que tu viens d’accord. Quand toi t’es en direct et que tu me demandes de ramener ma gueule, je ramène ma gueule. Là je suis en train de parler, je me retiens depuis tout à l’heure, là tu es en train de me chauffer », a-t-elle lâché. Juste avant de couper la vidéo, Ahmed lui a demandé d’arrêter de parler devant les gens… ça pique !

