Il y a quelques jours, TFX diffusait son dernier épisode de la Villa des cœurs brisés 5. Hé bien, sachez que depuis la fin du tournage, Sarah Fraisou file toujours le parfait amour avec Ahmed. Celle qui aurait été trahie par Julie a même plusieurs projets en tête pour leur couple. C’est du moins ce qu’elle a fait comprendre à ses followers.

Quoi que l’on dise, Sarah Fraisou et Ahmed s’aiment comme au premier jour. Pourtant des rumeurs de couple fake ont circulé sur la Toile. Ainsi, on pouvait lire sur Twitter: « Je commence par le début. Avant que Sarah Fraisou fasse la villa, elle était en coupl avec un mec qui s’appelle Dadoud. Sarah a même présenté ce Daoud à Wesley et elle était censée faire la villa avec lui et non pas avec Ahmed (…) Tout était prévu pour que ce Daoud intègre la villa sauf qu’au dernier moment, une dispute s’est passée entre eux et le mec n’a plus voulu y aller. C’est à ce moment-là que Ahmed apparaît. Tout est fake à 100% (…) Je comprends mieux pourquoi elle nous spamme Ahmed H24 et pourquoi lui c’est sa victime. Chacun y gagne quelque chose ».

Hé bien que les haters aillent « maigrir « comme on dit. Oui oui, c’est bel et bien réel entre eux et ils l’ont prouvé à de nombreuses reprises. Récemment, Sarah Fraisou et son boyfriend sont même partis en vacances au soleil juste avant le confinement. Récemment, la candidate lui a lâché devant ses snappeurs : où est la bague au doigt. Ainsi, elle a demandé: « C’est quand que j’ai la bague au doigt ? Ma main est trop vide là ! ». Effectivement, son chéri lui a passé quelque chose… Mais non ! Ce n’est pas un bijou mais… une montre au poignet. Ce à quoi, Sarah a répondu en rigolant: « Non, je veux une bague ». Bon et bien le jeune homme sait ce qu’il lui reste à faire…

Il y a quelques jours, TFX diffusait son dernier épisode de la Villa des cœurs brisés 5. Hé bien, sachez que depuis la fin du tournage, Sarah Fraisou file toujours le parfait amour avec Ahmed. Celle qui aurait été trahie par Julie a même plusieurs projets en tête pour leur couple. C’est du moins ce qu’elle a fait comprendre à ses followers.

Quoi que l’on dise, Sarah Fraisou et Ahmed s’aiment comme au premier jour. Pourtant des rumeurs de couple fake ont circulé sur la Toile. Ainsi, on pouvait lire sur Twitter: « Je commence par le début. Avant que Sarah Fraisou fasse la villa, elle était en coupl avec un mec qui s’appelle Dadoud. Sarah a même présenté ce Daoud à Wesley et elle était censée faire la villa avec lui et non pas avec Ahmed (…) Tout était prévu pour que ce Daoud intègre la villa sauf qu’au dernier moment, une dispute s’est passée entre eux et le mec n’a plus voulu y aller. C’est à ce moment-là que Ahmed apparaît. Tout est fake à 100% (…) Je comprends mieux pourquoi elle nous spamme Ahmed H24 et pourquoi lui c’est sa victime. Chacun y gagne quelque chose ».

Hé bien que les haters aillent « maigrir « comme on dit. Oui oui, c’est bel et bien réel entre eux et ils l’ont prouvé à de nombreuses reprises. Récemment, Sarah Fraisou et son boyfriend sont même partis en vacances au soleil juste avant le confinement. Récemment, la candidate lui a lâché devant ses snappeurs : où est la bague au doigt. Ainsi, elle a demandé: « C’est quand que j’ai la bague au doigt ? Ma main est trop vide là ! ». Effectivement, son chéri lui a passé quelque chose… Mais non ! Ce n’est pas un bijou mais… une montre au poignet. Ce à quoi, Sarah a répondu en rigolant: « Non, je veux une bague ». Bon et bien le jeune homme sait ce qu’il lui reste à faire…