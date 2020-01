Il y a quelques jours, Sarah Fraisou postait une photo d’une femme d’origine asiatique qui s’énervait à l’aéroport. Face à son comportement, la chérie de Ahmed n’a pas hésité à se moquer d’elle en la qualifiant de « Jackie Chan ». De quoi provoquer un badbuzz.

Sarah Fraisou serait-elle raciste ? Face à l’ampleur et la polémique provoquées par ses propos, celle qui serait prête à arrêter la télé-réalité a pris la parole et a déclaré: « Il y a un truc qui tourne depuis un moment, une vidéo qui tourne sur la dame de l’aéroport, l’Asiatique qui m’a insulté de tous les noms, qui m’a limite agressé parce que clairement elle voulait nous frapper. On n’avait rien fait, j’étais juste posée. Le vol n’était pas à l’heure prévue (…) J’ai dit un Jackie Chan mais ça n’a rien de raciste. Je vous informe que j’ai des amis qui sont asiatiques donc non, je ne suis pas raciste, loin de là ! ».



Mais elle ne s’est pas arrêtée là. Celle qui a répondu à ses haters a ajouté: « Arrêtez vos polémiques pour essayer de sortir quelque chose sur mes côtes. Je ne suis pas raciste. Je me suis fait agresser, j’ai rigolé parce que clairement il manquait un pète au cerveau à la dame. Donc fermez vos gue*les ! À la base, c’est elle qui a commencé à filmer une autre dame et l’autre dame lui a demandé simplement d’arrêter de la filmer. Elle nous a tous agressé, elle n’a pas arrêté de parler dans sa langue. Donc je suis désolée, mais si j’ai envie de rigoler, de snapper ma vie et ce qu’il se passe autour, c’est mon problème ! (…) Je vous emm*erde et Dieu sait que j’arrive à me regarder dans un miroir, je sais qui je suis et je sais que je ne suis pas raciste. Désolée si vous avez mal pris mes propos, ce n’était vraiment pas le but«

Que pensez-vous du coup de gueule de Sarah Fraisou ?

