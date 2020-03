Hier soir, un compte Twitter faisait des révélations chocs concernant le couple formé par Sarah Fraisou et Ahmed. En attendant la réaction des deux tourtereaux, la jeune femme se retrouve dans une autre polémique. Il s’agit de la fameuse vidéo où on peut la voir seins nus pour se faire percer les tétons. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou a dû répondre à l’agitation des twittos. En effet, une vidéo de ses seins nus filmée par Julie lors d’un perçage de tétons a circulé sur la Toile. De là, elle a poussé un coup de gueule: « Je vais prendre la parole (…) C’est n’importe quoi (…) A la base c’était une vidéo qui devait rester avec Julie (…) Arrêtez de faire les choqués (…) On est en 2020, il y a le topless qui existe (…) C’était une vidéo privée avec ma copine chez le perceur en fait (…) Vous avez vu ma poitrine et après ? Je suis un peu dégoûtée qu’elle soit sortie (…) C’est relou (…) Parce que j’ai une famille, j’ai un chéri, j’ai une belle famille (…) Mais sinon en soit, vous êtes des bandeurs (…) Vous n’avez jamais vu de seins de votre vie (…) Arrêtez d’envoyer la vidéo à Ahmed (…) On s’en bat les c*uilles ! ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par blogueur tvr (@blogueurtvr) le 10 Mars 2020 à 2 :08 PDT

Mais il semblerait que le compte @blogueurtvr ait apporté de nouvelles informations à ce sujet. Ainsi, il a déclaré au sujet de Sarah Fraisou: « Vous avez tous vu les gros seins de Sarah fraisou LEAKER sur le net , soit disant la faute d’un Hacker ? Mais dites vous que tous ça était manigancé par JULIE à l’insu de Sarah ( apparement ) je vous explique … Donc elles se sont filmées entre elles chez le tatoueur, jusque là rien de grave sauf que SOIS DISANT Julie se fait hacker son snap et la vidéo est diffusée SAUF que c’est JULIE elle même qui a envoyé la vidéo pour qu’elle soit diffusée ! 😱 Son seul but était de pouvoir diffuser sa propre vidéo et buzzer ! Elle savait parfaitement que la vidéo hors norme de Sarah allait buzzer et que ça lui permettrai : 1) diffuser sa vidéo à elle et « buzzer » 2) enlever les soupçons et passer pour une victime de chantage aussi 3) passer pour la bonne copine 4) endormir Sarah ».

Cette explication semble cependant tirée par les cheveux. Que pensez-vous de cette histoire liée à Sarah Fraisou ?

Hier soir, un compte Twitter faisait des révélations chocs concernant le couple formé par Sarah Fraisou et Ahmed. En attendant la réaction des deux tourtereaux, la jeune femme se retrouve dans une autre polémique. Il s’agit de la fameuse vidéo où on peut la voir seins nus pour se faire percer les tétons. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou a dû répondre à l’agitation des twittos. En effet, une vidéo de ses seins nus filmée par Julie lors d’un perçage de tétons a circulé sur la Toile. De là, elle a poussé un coup de gueule: « Je vais prendre la parole (…) C’est n’importe quoi (…) A la base c’était une vidéo qui devait rester avec Julie (…) Arrêtez de faire les choqués (…) On est en 2020, il y a le topless qui existe (…) C’était une vidéo privée avec ma copine chez le perceur en fait (…) Vous avez vu ma poitrine et après ? Je suis un peu dégoûtée qu’elle soit sortie (…) C’est relou (…) Parce que j’ai une famille, j’ai un chéri, j’ai une belle famille (…) Mais sinon en soit, vous êtes des bandeurs (…) Vous n’avez jamais vu de seins de votre vie (…) Arrêtez d’envoyer la vidéo à Ahmed (…) On s’en bat les c*uilles ! ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par blogueur tvr (@blogueurtvr) le 10 Mars 2020 à 2 :08 PDT

Mais il semblerait que le compte @blogueurtvr ait apporté de nouvelles informations à ce sujet. Ainsi, il a déclaré au sujet de Sarah Fraisou: « Vous avez tous vu les gros seins de Sarah fraisou LEAKER sur le net , soit disant la faute d’un Hacker ? Mais dites vous que tous ça était manigancé par JULIE à l’insu de Sarah ( apparement ) je vous explique … Donc elles se sont filmées entre elles chez le tatoueur, jusque là rien de grave sauf que SOIS DISANT Julie se fait hacker son snap et la vidéo est diffusée SAUF que c’est JULIE elle même qui a envoyé la vidéo pour qu’elle soit diffusée ! 😱 Son seul but était de pouvoir diffuser sa propre vidéo et buzzer ! Elle savait parfaitement que la vidéo hors norme de Sarah allait buzzer et que ça lui permettrai : 1) diffuser sa vidéo à elle et « buzzer » 2) enlever les soupçons et passer pour une victime de chantage aussi 3) passer pour la bonne copine 4) endormir Sarah ».

Cette explication semble cependant tirée par les cheveux. Que pensez-vous de cette histoire liée à Sarah Fraisou ?