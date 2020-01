Après avoir réussi son coaching, Lucie décidé d’amener une personne chère à Sarah. La Villa des coeurs brisés 5 connaît un nouveau départ pendant que deux ex recommencent à se rapprocher. Ambiance lors de l’épisode 42 !

Julie se confie à Sarah. Hugo n’arrive pas à se faire à l’aventure et le fait d’être autant collé entre eux. Il veut partir tout seul. Leur relation n’était pas pareille à l’extérieure. Ce n’est peut-être pas aussi fort qu’il le pensait. Coup dur pour Julie quand même de se faire larguer. Elle n’avait pas compris quand ils avaient parler. Elle a l’impression que Hugo s’est joué d’elle.

Shanna et Ayoub se réveillent. Il est content qu’elle se soit ouverte mais il n’en a pas fait assez selon lui. Ils n’ont pas envie de partir de leur weekend à deux. En revanche, elle tombe des nues lorsque le jeune homme ne sait pas évoluer ses sentiments à son égard. Julie l’a encore à travers la gorge. Hugo adresse un dernier mot aux cœurs brisés. Ils se parlent une dernière fois. Lucie est contente du travail fourni par Sarah. Pour la récompenser, elle a ramené un certain Ahmed dans l’aventure. Le garçon avec qui elle aime parler depuis trois mois. La jeune femme stresse, elle ne réalise pas qu’elle intéresse un aussi bel homme. Shanna et Ayoub rentrent.

Vincent embarque sa chérie ainsi que Antho, Lola, Sarah et Ahmed au restaurant ! Cela rassure la jeune femme. Une fois hors la villa, Ahmed est bel et bien là. Sarah est complètement sous le charme. Vincent s’en mêle un peu. Lola et Anthony se découvrent et se livrent sans filtres. Le jeune homme s’est promis de ne plus jamais mentir. Les cœurs brisés laissent Ahmed et Sarah seuls. Il la met à l’aise et la rassure que tout va bien se passer.

Julie, Antoine et Thomas discutent au sujet de Hugo. La jeune femme se rapproche de son ex Antoine. Il ne dit pas non pour un retour de flammes. Elle a l’impression qu’elle va toujours vers les gens qui vont lui faire du mal. Vincent a complètement validé Ahmed. Il le trouve sincère avec son amie. Kevin a l’impression de faire du sur place quand il voit tous les couples se former. Il a rendez-vous au patio. Le candidat va devoir prendre une décision des suites de cette rencontre.

