Ayoub fait parti des anonymes qui ont intégré « La Villa des cœurs brisés 5 ». Lors de cette aventure, le jeune homme s’est mis en couple avec Shanna Kress. Seulement voilà, leur relation n’aura pas duré. D’ailleurs, il a fait des révélations concernant sa rupture avec cette dernière qui aurait été provoquée par… Sarah Fraisou.

Il semblerait que les choses ne se soient pas bien terminées entre Ayoub et Shanna Kress. En effet, le jeune homme nous avait fait des confidences concernant leur séparation. «

Elle me reprochait que je ne m’ouvrais pas assez alors que l’on se connaissait depuis même pas deux semaines. Ça veut dire qu’on ne se connait pas du tout (…) même si on se voit tous les jours (…) Je ne la connaissais pas en dehors de la télé, dans la vie de tous les jours. J’avais une méfiance énorme. Je ne m’ouvrais pas au début car j’étais en mode observation (…) Elle me foutait une sorte pression (…) C’est la seule à qui je me suis ouvert depuis mon ex (…) Ce qui me refroidissait beaucoup c’était sa jalousie maladive (…) C’est la raison principale et une des seules d’ailleurs pour laquelle nous ne sommes plus ensemble (…) Il ne s’est jamais rien passé de mauvais (…) Créer des problèmes là où il y en a pas », nous a-t-il révélé.

Au cours d’une interview accordée à nos confrères de VDBuzz, Ayoub a également précisé qu’il trouvait son ex instable et qu’elle ne sait pas gérer ses émotions ! Par ailleurs, Sarah Fraisou aurait eu une part de responsabilité dans leur rupture selon lui : « Elle poussait un petit peu mes histoires avec Shanna, elle voulait un peu trop se mêler et elle provoquait un peu trop Shanna avec Astrid, ce qui n’est pas très cool ».

Pour le moment, les principales concernées n’ont pas rebondi aux propos du Suisse.

