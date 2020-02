Dans le dernier épisode de la Villa des coeurs brisés 5, Molie rejoignait Kevin à la maison pour se redonner une chance. Vincent et Ayoub vont retrouver Shanna et Rym à cause de la vidéo envoyée par Toto en direct du weekend tentation. Résumé de l’épisode 46.

Vincent s’est mis à l’écart pour ne pas être mêlé à cause de la fameuse vidéo et l’appel des filles pour voir avec qui était Ayoub. De ce fait, Rym et Shanna débarquent en pyjama. Le BFF de Raphael Pépin commence à avoir peur. Rym est gênée car elle se rend compte qu’elle n’a rien à reprocher à son amoureux au final, elle est confuse.

Shanna veut des explications. Ayoub lui ramène les filles, il s’énerve car la jeune femme ne veut rien entendre. Fort heureusement, tout finit par s’apaiser entre eux. Les cœurs brisés se lâchent et terminent la soirée dans la bonne humeur. Molie se livre auprès des filles, le bisou ne passe pas pour elle. Sarah trouve que les deux anciens tourtereaux sont comme Tyla et Jon. Sarah appelle Ahmed.

Trystana et Thomas s’isolent. Elle est venue pour lui, le boxeur est flatté. Ils parlent de leur état d’esprit. Antoine sait qu’il n’est pas à fond avec Jeanette, Anthony n’a pas de coup de cœur. Kevin veut voir Lucie pour s’orienter avec Molie. Virginie n’est pas convaincue. Le candidat a toujours des doutes et propose une balade à son ex. Il est vexé que la jeune femme chipote pour se promener à cause de la chaleur. Il met carte sur table: ils veulent recommencer un truc.

Antoine joue la carte de l’honnêteté avec Jeanette. Tant que Julie sera dans les passages, il n’y arrivera pas. Quant à Toto, il partage son envie de revoir Trystana. De retour à la villa, le sudiste veut savoir les intentions de Molie. Ils se font un récap’ de leur weekend tentation entre cœurs brisés. Virginie est surprise du bisou entre Antho et Carla. Cela la coupe dans son élan. Julie est contente du choix de son ex. Lola et Astrid se changent pour accueillir Ahmed comme il se doit par respect pour Sarah. Toto est réticent pour Kevin et Molie.

Dans le dernier épisode de la Villa des coeurs brisés 5, Molie rejoignait Kevin à la maison pour se redonner une chance. Vincent et Ayoub vont retrouver Shanna et Rym à cause de la vidéo envoyée par Toto en direct du weekend tentation. Résumé de l’épisode 46.

Vincent s’est mis à l’écart pour ne pas être mêlé à cause de la fameuse vidéo et l’appel des filles pour voir avec qui était Ayoub. De ce fait, Rym et Shanna débarquent en pyjama. Le BFF de Raphael Pépin commence à avoir peur. Rym est gênée car elle se rend compte qu’elle n’a rien à reprocher à son amoureux au final, elle est confuse.

Shanna veut des explications. Ayoub lui ramène les filles, il s’énerve car la jeune femme ne veut rien entendre. Fort heureusement, tout finit par s’apaiser entre eux. Les cœurs brisés se lâchent et terminent la soirée dans la bonne humeur. Molie se livre auprès des filles, le bisou ne passe pas pour elle. Sarah trouve que les deux anciens tourtereaux sont comme Tyla et Jon. Sarah appelle Ahmed.

Trystana et Thomas s’isolent. Elle est venue pour lui, le boxeur est flatté. Ils parlent de leur état d’esprit. Antoine sait qu’il n’est pas à fond avec Jeanette, Anthony n’a pas de coup de cœur. Kevin veut voir Lucie pour s’orienter avec Molie. Virginie n’est pas convaincue. Le candidat a toujours des doutes et propose une balade à son ex. Il est vexé que la jeune femme chipote pour se promener à cause de la chaleur. Il met carte sur table: ils veulent recommencer un truc.

Antoine joue la carte de l’honnêteté avec Jeanette. Tant que Julie sera dans les passages, il n’y arrivera pas. Quant à Toto, il partage son envie de revoir Trystana. De retour à la villa, le sudiste veut savoir les intentions de Molie. Ils se font un récap’ de leur weekend tentation entre cœurs brisés. Virginie est surprise du bisou entre Antho et Carla. Cela la coupe dans son élan. Julie est contente du choix de son ex. Lola et Astrid se changent pour accueillir Ahmed comme il se doit par respect pour Sarah. Toto est réticent pour Kevin et Molie.