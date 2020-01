Dans l’épisode précédent de la Villa des cœurs brisés 5, Toto et Julie ont mis un terme à leur relation et la jeune femme emmenait Antoine en date. Lors d’une action-vérité, Vincent a découvert des choses qui ne lui ont pas plu sur Rym. Simo a subi son premier et dur coaching… Résumé de l’épisode 24 !

L’heure du coaching de Simo est enfin venu. Pour rappel, le jeune homme n’a pas réussi à quitter sa copine avant de venir sur le tournage. Elle croit qu’il est en vacances. Il a peur de lui faire du mal. Pour l’aider, Shanna, Toto et Rym doivent juger sa manière de rompre. L’exercice de Lucie n’est pas simple. Il a réessayé de les « quitter ». Ils ne sont pas convaincus car il n’a pas l’air de savoir ce qu’il veut mais ça lui a permis de se libérer d’un poids. Le sudiste craque. A son retour, il ne peut pas s’empêcher de se confier à sa grande amie de l’aventure: Sarah.

Toto est plus déçu qu’énervé par rapport à Julie. Malgré ses erreurs, Sarah tente de prendre la défense de Julie. Il faut la comprendre, elle a du mal avec la notion de couple. C’est notamment lié à sa problématique. La jeune femme rentre de son date avec Antoine. Pour l’anecdote, les ex avaient fait la même activité lorsqu’ils étaient en couple durant la précédente aventure. Julie veut une discussion avec Thomas. Elle n’a pas envie de le perdre, ils ont une connexion et il serait dommage de gâcher tout ça. Ils parviennent à faire la paix.

C’est soirée action/vérité à la villa. Kevin doit faire un bisou à celle qui lui plait le plus. Il s’agit de Cassandra. Bisou qu’elle lui rend lors du même gage reçu. De son côté, Sarah doit lécher l’orteil de son voisin… C’est Nathanya ! Toto fait une danse sexy à Julie… ou pas puisqu’il lui donne un coup de pied malgré lui. Vengeance ? Vincent devient jaloux. Cela le dérange de savoir que sa chérie est toujours en contact avec son ex. Il se sent bête, elle est complètement différente de ses ex. Elle le rassure. Julie et Thomas sont toujours complices malgré la rupture. Entre Antoine et Julie, le jeu de regards continue…

Dans l’épisode précédent de la Villa des cœurs brisés 5, Toto et Julie ont mis un terme à leur relation et la jeune femme emmenait Antoine en date. Lors d’une action-vérité, Vincent a découvert des choses qui ne lui ont pas plu sur Rym. Simo a subi son premier et dur coaching… Résumé de l’épisode 24 !

L’heure du coaching de Simo est enfin venu. Pour rappel, le jeune homme n’a pas réussi à quitter sa copine avant de venir sur le tournage. Elle croit qu’il est en vacances. Il a peur de lui faire du mal. Pour l’aider, Shanna, Toto et Rym doivent juger sa manière de rompre. L’exercice de Lucie n’est pas simple. Il a réessayé de les « quitter ». Ils ne sont pas convaincus car il n’a pas l’air de savoir ce qu’il veut mais ça lui a permis de se libérer d’un poids. Le sudiste craque. A son retour, il ne peut pas s’empêcher de se confier à sa grande amie de l’aventure: Sarah.

Toto est plus déçu qu’énervé par rapport à Julie. Malgré ses erreurs, Sarah tente de prendre la défense de Julie. Il faut la comprendre, elle a du mal avec la notion de couple. C’est notamment lié à sa problématique. La jeune femme rentre de son date avec Antoine. Pour l’anecdote, les ex avaient fait la même activité lorsqu’ils étaient en couple durant la précédente aventure. Julie veut une discussion avec Thomas. Elle n’a pas envie de le perdre, ils ont une connexion et il serait dommage de gâcher tout ça. Ils parviennent à faire la paix.

C’est soirée action/vérité à la villa. Kevin doit faire un bisou à celle qui lui plait le plus. Il s’agit de Cassandra. Bisou qu’elle lui rend lors du même gage reçu. De son côté, Sarah doit lécher l’orteil de son voisin… C’est Nathanya ! Toto fait une danse sexy à Julie… ou pas puisqu’il lui donne un coup de pied malgré lui. Vengeance ? Vincent devient jaloux. Cela le dérange de savoir que sa chérie est toujours en contact avec son ex. Il se sent bête, elle est complètement différente de ses ex. Elle le rassure. Julie et Thomas sont toujours complices malgré la rupture. Entre Antoine et Julie, le jeu de regards continue…