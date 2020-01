Simo a quitté la Villa des cœurs brisés 5 dans les derniers épisodes. Cela est survenu peu de temps après la fin de son coaching avec Lucie qui l’a aidé à quitter son ex Léa. Seulement voilà, Cupidon en a décidé autrement pour les deux tourtereaux puisqu’ils ont remis le couvert. STAR24 vous explique tout.

Simo fait partie des cœurs brisés anonymes à avoir intégrer la Villa 5. Sa problématique était un peu spéciale puisque le jeune homme est arrivé en couple dans l’aventure, incapable de quitter sa petite amie de peur de lui faire du mal. Chose qu’il a fini par faire dans le patio. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, le sudiste a fait le point sur ses rapports actuels avec Léa et a déclaré: « Le patio a été très compliqué pour moi (…) Léa c’est mon présent ou mon futur à l’heure qu’il est. C’était ou ça passe ou ça casse quand on était dans l’aventure. Elle était en face de moi, c’était très compliqué. Moi et Léa, on est le feu et le feu. On se comprend et on se complète sur plein de choses (…) Je lui ai fais un gros mensonge dans l’affaire (…) La voir ici ça m’a fait beaucoup de peine et ça m’a fait comprendre plein de choses (…) Elle m’a crié dessus, c’était très palpable ».

Le beau blond tatoué poursuit: « Je n’ai jamais de regrets (…) A l’heure d’aujourd’hui, on est contents de tout ce qu’il s’est passé (…) J’en suis très content (…) Aujourd’hui, nos rapports sont très biens (…) On se voit, on se fréquente, c’est très dur. C’est quelqu’un. J’aime ce mot, j’aime cette phrase. C’est quelqu’un qui compte et qui comptera encore. Pour l’instant, ça ne bouge pas ». Hé bien sachez qu’ils sont officiellement en couple à l’heure actuelle comme ils l’ont confirmé avec leurs dernières photos sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @_danslombre le 9 Janv. 2020 à 11 :14 PST

Qu’ils sont mignons ! D’ailleurs, Rym ou encore Cassandra ont commenté la publication avec des cœurs qui valident la situation !

Simo a quitté la Villa des cœurs brisés 5 dans les derniers épisodes. Cela est survenu peu de temps après la fin de son coaching avec Lucie qui l’a aidé à quitter son ex Léa. Seulement voilà, Cupidon en a décidé autrement pour les deux tourtereaux puisqu’ils ont remis le couvert. STAR24 vous explique tout.

Simo fait partie des cœurs brisés anonymes à avoir intégrer la Villa 5. Sa problématique était un peu spéciale puisque le jeune homme est arrivé en couple dans l’aventure, incapable de quitter sa petite amie de peur de lui faire du mal. Chose qu’il a fini par faire dans le patio. Au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, le sudiste a fait le point sur ses rapports actuels avec Léa et a déclaré: « Le patio a été très compliqué pour moi (…) Léa c’est mon présent ou mon futur à l’heure qu’il est. C’était ou ça passe ou ça casse quand on était dans l’aventure. Elle était en face de moi, c’était très compliqué. Moi et Léa, on est le feu et le feu. On se comprend et on se complète sur plein de choses (…) Je lui ai fais un gros mensonge dans l’affaire (…) La voir ici ça m’a fait beaucoup de peine et ça m’a fait comprendre plein de choses (…) Elle m’a crié dessus, c’était très palpable ».

Le beau blond tatoué poursuit: « Je n’ai jamais de regrets (…) A l’heure d’aujourd’hui, on est contents de tout ce qu’il s’est passé (…) J’en suis très content (…) Aujourd’hui, nos rapports sont très biens (…) On se voit, on se fréquente, c’est très dur. C’est quelqu’un. J’aime ce mot, j’aime cette phrase. C’est quelqu’un qui compte et qui comptera encore. Pour l’instant, ça ne bouge pas ». Hé bien sachez qu’ils sont officiellement en couple à l’heure actuelle comme ils l’ont confirmé avec leurs dernières photos sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @_danslombre le 9 Janv. 2020 à 11 :14 PST

Qu’ils sont mignons ! D’ailleurs, Rym ou encore Cassandra ont commenté la publication avec des cœurs qui valident la situation !