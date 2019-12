Dès les premiers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Vincent Queijo et Rym ont ressenti une alchimie. Une attirance tellement flagrante que le beau Antoine a vite été écarté de la course. Aujourd’hui en couple, les deux tourtereaux ne se cachent plus de leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Rym nous confiait ce qui l’avait attirée en premier chez Vincent Queijo. « Je n’ai pas de prototype exact. Mes ex sont très différents. C’est plus le caractère et ce qu’il dégage qui comptent. Et surtout le jeu de séduction. J’aime beaucoup jouer avec la personne qui me plait, tout ce qui est sexuel. J’aime faire attendre dès le début j’ai ressenti de l’attirance pour Vincent par exemple (rires) », a-t-elle raconté.

Et s’il faudra attendre encore les futurs épisodes pour savoir comment s’est passée leur aventure et le début de leur histoire d’amour, on sait une chose : ils sont toujours ensemble à l’heure actuelle. Inséparables, Rym et Vincent Queijo ne se quittent plus. Entre snaps à deux, shootings complices: ils sont vite devenus l’un des nouveaux couples préférés de télé-réalité. Qui sait, peut-être qu’ils vont figurer au casting d’une émission à deux comme par exemple Moundir et les apprentis aventuriers ou la prochaine saison de la Villa des coeurs brisés en tant que guest.



Mais en attendant, Vincent Queijo et Rym font rêver leurs followers voire plus. Cette fois-ci, ils viennent d’apporter un peu de chaleur dans nos fils d’actualité avec leurs petits pas de danse plutôt… calienté. Comme vous pouvez le constater, cette alchimie que l’on voit sur les épisodes est toujours aussi présente des mois plus tard… Mais surtout : leur regard en dit long sur leur attirance et leur passion. Décidément, que dire de plus à part que l’on valide totalement leur couple !

