Il y a quelques jours, Vincent Queijo révélait qu’il était toujours à Dubaï avec Rym par mesure de sécurité. En effet, la France est en confinement à cause de la pandémie du Coronavirus. D’ailleurs, un snap a agité la Toile qui imaginait deviner un babybump. Mais comment se sent le BFF de Raphael Pépin ? On en sait plus !

Vincent Queijo serait-il atteint du Coronavirus ? Hé bien, il y a quelques jours, il a partagé son inquiétude et se demandait s’il avait pas contracté la maladie. Face à l’agitation des fans, le candidat de La Villa des cœurs brisés 5 a révélé sur Snapchat: « « Hello les amis (…) tout va très bien, grâce à Dieu on a un toit, tout se passe bien pour l’instant, on a très peur parce qu’on a un vol qui est prévu mais maintenant on espère qu’il sera maintenu. (…) Il y a des gens qui sont dans une pire situation que nous, on le conçoit et c’est pour ça qu’on ferme notre gue*le et qu’on ne se plaint pas. On fait ce qu’il y a à faire pour qu’on soit bien ».

Mais que les fans se rassurent : plus de peur que de mal pour Vincent Queijo qui est toujours autant en couple avec Rym. « Désolé, j’ai attrapé un petit rhume. Enfin, j’espère que c’est ça, je suis ça de très près, je ne vais pas vous mentir », a-t-il ajouté. Du côté des candidats de télé-réalité, Carla Moreau a été lynchée pour être rentrée en France avec sa petite famille. Quant à Maeva Ghennam, la belle brune a révélé qu’elle allait passer le test étant donné qu’elle avait côtoyé une personne qui a contracté le Coronavirus.

Bon et bien vous l’aurez compris, tout comme nous, les candidats prennent ça tout autant à cœur que nous. Prenez soin de vous !

