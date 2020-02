Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Astrid Nelsia a choisi de quitter l’aventure pour retrouver son ex Sissika. L’occasion pour la candidate de faire le bilan de son aventure et de se livrer concernant Vincent Queijo. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça balance !

Dès son arrivée, Astrid Nelsia a semé la zizanie entre Rym et Vincent Queijo durant leur date. Cela a vite jeté un froid. D’ailleurs, la belle brune ne serait plus amie avec le BFF de Raphael Pépin depuis le tournage. A l’occasion de son départ de l’émission dans les derniers épisodes, l’ex de Sissika a fait le bilan de son aventure. Après avoir révélé si elle a revu celui pour qui elle a quitté le programme et son coup de cœur de l’aventure, Astrid Nelsia s’est confiée sur sa déception du Mexique.

Ainsi, celle qui s’est réconciliée avec son papa grâce au programme a déclaré: « La personne avec qui je ne suis plus du tout en contact, c’est Vincent. Même si on se reparlait dans La Villa, c’est vrai. Mais quand j’ai regardé les épisodes et que j’ai vu toute l’ampleur que ça a pris par rapport à cette histoire de m*erde, bah je me dis qu’il m’a vraiment parlé comme de la m*erde ! En fait, on ne peut pas être amis. Donc je l’ai bloqué sur Instagram et je ne veux plus de contact avec lui, voilà ». Au moins, cela a le mérite d’être clair. Malgré leur forte complicité et soutien dans l’aventure, Astrid Nelsia et Vincent Queijo ne seront plus jamais amis.

Pour rappel, la jeune femme avait manqué de respect à Rym. Même si la belle Espagnole a mis sa fierté de côté, elle s’est presque réjouie du fait qu’elle s’en aille pour retourner vers son ex.

Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, Astrid Nelsia a choisi de quitter l’aventure pour retrouver son ex Sissika. L’occasion pour la candidate de faire le bilan de son aventure et de se livrer concernant Vincent Queijo. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça balance !

Dès son arrivée, Astrid Nelsia a semé la zizanie entre Rym et Vincent Queijo durant leur date. Cela a vite jeté un froid. D’ailleurs, la belle brune ne serait plus amie avec le BFF de Raphael Pépin depuis le tournage. A l’occasion de son départ de l’émission dans les derniers épisodes, l’ex de Sissika a fait le bilan de son aventure. Après avoir révélé si elle a revu celui pour qui elle a quitté le programme et son coup de cœur de l’aventure, Astrid Nelsia s’est confiée sur sa déception du Mexique.

Ainsi, celle qui s’est réconciliée avec son papa grâce au programme a déclaré: « La personne avec qui je ne suis plus du tout en contact, c’est Vincent. Même si on se reparlait dans La Villa, c’est vrai. Mais quand j’ai regardé les épisodes et que j’ai vu toute l’ampleur que ça a pris par rapport à cette histoire de m*erde, bah je me dis qu’il m’a vraiment parlé comme de la m*erde ! En fait, on ne peut pas être amis. Donc je l’ai bloqué sur Instagram et je ne veux plus de contact avec lui, voilà ». Au moins, cela a le mérite d’être clair. Malgré leur forte complicité et soutien dans l’aventure, Astrid Nelsia et Vincent Queijo ne seront plus jamais amis.

Pour rappel, la jeune femme avait manqué de respect à Rym. Même si la belle Espagnole a mis sa fierté de côté, elle s’est presque réjouie du fait qu’elle s’en aille pour retourner vers son ex.