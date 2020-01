Leur coup de foudre a été plutôt immédiat et cela s’est ressenti directement à l’écran : Rym et Vincent Queijo s’aiment comme des fous. D’ailleurs, les deux candidats de la Villa des cœurs brisés 5 sont toujours en couple actuellement. Et en ce qui concerne leur avenir, c’est comme s’il était déjà tout tracé. STAR24 vous donne tous les détails.

Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, les nerfs de Rym ont été mis à rude épreuve. Effectivement, le comportement de Astrid Nelsia qui s’est avérée très possessive à l’égard de Vincent Queijo a été difficile à gérer. Et si les deux candidats ne sont plus amis, le BFF de Raphael Pépin est toujours en couple avec Rym. D’ailleurs, ils se projettent déjà. De son côté, le jeune homme a confirmé l’information lorsqu’un internaute lui a demandé s’il prévoyait de se marier avec sa chérie. Ce à quoi il a répondu par un grand OUI !

De son côté, Rym a profité de son interview avec Sam Zirah pour confirmer qu’elle pensait être LA bonne personne pour Vincent Queijo. Celle qui regrette sa chirurgie a alors confié: « C’est moi parce que je pense que l’on est deux personnes très fusionnelles. On est complémentaires sur beaucoup de choses. On a l’esprit ouvert mais en même temps, on a la même idée du futur. Avoir une famille, être proche de nos familles. C’est quelque chose de très important pour moi (…) On est faits l’un pour l’autre ».

Des révélations vraiment touchantes. En tout cas, Vincent Queijo et Rym tout comme Julien Bert et Hilona sont les candidats de télé-réalité en couple les plus appréciés du moment. En même temps, on ne peut pas leur enlever qu’ils sont vraiment trop mignons ensemble. N’est-ce pas ? Aimeriez-vous les revoir participer à une autre émission à deux ?

Leur coup de foudre a été plutôt immédiat et cela s’est ressenti directement à l’écran : Rym et Vincent Queijo s’aiment comme des fous. D’ailleurs, les deux candidats de la Villa des cœurs brisés 5 sont toujours en couple actuellement. Et en ce qui concerne leur avenir, c’est comme s’il était déjà tout tracé. STAR24 vous donne tous les détails.

Dans les derniers épisodes de la Villa des cœurs brisés 5, les nerfs de Rym ont été mis à rude épreuve. Effectivement, le comportement de Astrid Nelsia qui s’est avérée très possessive à l’égard de Vincent Queijo a été difficile à gérer. Et si les deux candidats ne sont plus amis, le BFF de Raphael Pépin est toujours en couple avec Rym. D’ailleurs, ils se projettent déjà. De son côté, le jeune homme a confirmé l’information lorsqu’un internaute lui a demandé s’il prévoyait de se marier avec sa chérie. Ce à quoi il a répondu par un grand OUI !

De son côté, Rym a profité de son interview avec Sam Zirah pour confirmer qu’elle pensait être LA bonne personne pour Vincent Queijo. Celle qui regrette sa chirurgie a alors confié: « C’est moi parce que je pense que l’on est deux personnes très fusionnelles. On est complémentaires sur beaucoup de choses. On a l’esprit ouvert mais en même temps, on a la même idée du futur. Avoir une famille, être proche de nos familles. C’est quelque chose de très important pour moi (…) On est faits l’un pour l’autre ».

Des révélations vraiment touchantes. En tout cas, Vincent Queijo et Rym tout comme Julien Bert et Hilona sont les candidats de télé-réalité en couple les plus appréciés du moment. En même temps, on ne peut pas leur enlever qu’ils sont vraiment trop mignons ensemble. N’est-ce pas ? Aimeriez-vous les revoir participer à une autre émission à deux ?