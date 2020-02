Léana est sur son petit nuage. Elle se proclame en couple avec Ken ou du moins, un peu. La candidate se demande quand même comment Lalou va réagir. Clémence ouvre les yeux grâce à ce weekend tentation qu’elle apprécie Anthony. La jeune femme compte être franche avec Damien sur la situation.

Ahmed et Antoine ne donnent pas de nouvelles. Julie n’est pas sereine. Sarah aurait aimé que son chéri soit un peu jaloux. Rym confie à Vincent qu’elle aimerait faire un coaching à deux et qu’elle se sent prête à quitter la villa pour avancer avec lui. Virginie est tranquille, elle est restée avec Nicolo et les garçons. Lucie a répondu à Rym, ils partent immédiatement en coaching. Vincent a besoin de la bénédiction de Lucie. Les filles et les prétendants profitent de la lagune. Sarah aurait aimé être là avec Ahmed. Julie commence à avoir la boule au ventre. Antoine lui manque.

Sarah met en garde Ken sur le caractère de Léana. Léana veut absolument que le prétendant intègre la villa. Vincent et Rym se sentent prêts à repartir ensemble. Celle qui est devenue à moitié aveugle a besoin de lui donner davantage dans un autre cadre. Ils vont vivre un dernier coaching sous hypnose ! Rym a un peu peur car elle n’aime pas qu’on la contrôle. Lucie leur demande de s’imaginer mariés et avec des enfants. Ils ont un fils qui s’appellent Roméo. Les deux amoureux sont émus et très secoués. Vincent a l’impression d’aimer Rym dix fois plus en se réveillant. Pour la belle brune, c’est vraiment l’homme de sa vie.



Vincent n’a qu’une envie: c’est que Rym soit la mère de ses enfants. Lucie annonce qu’ils sont prêts à partir ! Les cœurs brisés les voient débarquer avec leur poupon en plastique. Les filles rentrent. Clémence débarque et embrasse directement Anthony. Léana vient dire bonjour à Lalou. Il lui met un vent. Julie s’explique. Antoine et la jeune femme se réconcilient. Sarah est contente que Ahmed fasse une crise. Le chéri de Sarah pique de nouveau Léana sur le fait qu’elle n’assume pas qu’ils se connaissaient d’avant. Lalou est très énervé en apprenant l’histoire du jacuzzi entre Léana et Ken. Il ne veut pas une gamine mais une femme.

Julie rassure enfin Antoine. Le jeune homme est enfin serein, elle lui fait du bien. La belle brune lui fait comprendre que cette fois-ci, ce n’est pas comme leur relation passée. Elle veut faire dix fois mieux que la première fois. C’est l’heure de l’hypnose pour Sarah. Elle se pose un milliard de questions. Elle ne comprend pas pourquoi Léana et Ahmed ne se supportent pas.

Léana est sur son petit nuage. Elle se proclame en couple avec Ken ou du moins, un peu. La candidate se demande quand même comment Lalou va réagir. Clémence ouvre les yeux grâce à ce weekend tentation qu’elle apprécie Anthony. La jeune femme compte être franche avec Damien sur la situation.

Ahmed et Antoine ne donnent pas de nouvelles. Julie n’est pas sereine. Sarah aurait aimé que son chéri soit un peu jaloux. Rym confie à Vincent qu’elle aimerait faire un coaching à deux et qu’elle se sent prête à quitter la villa pour avancer avec lui. Virginie est tranquille, elle est restée avec Nicolo et les garçons. Lucie a répondu à Rym, ils partent immédiatement en coaching. Vincent a besoin de la bénédiction de Lucie. Les filles et les prétendants profitent de la lagune. Sarah aurait aimé être là avec Ahmed. Julie commence à avoir la boule au ventre. Antoine lui manque.

Sarah met en garde Ken sur le caractère de Léana. Léana veut absolument que le prétendant intègre la villa. Vincent et Rym se sentent prêts à repartir ensemble. Celle qui est devenue à moitié aveugle a besoin de lui donner davantage dans un autre cadre. Ils vont vivre un dernier coaching sous hypnose ! Rym a un peu peur car elle n’aime pas qu’on la contrôle. Lucie leur demande de s’imaginer mariés et avec des enfants. Ils ont un fils qui s’appellent Roméo. Les deux amoureux sont émus et très secoués. Vincent a l’impression d’aimer Rym dix fois plus en se réveillant. Pour la belle brune, c’est vraiment l’homme de sa vie.



Vincent n’a qu’une envie: c’est que Rym soit la mère de ses enfants. Lucie annonce qu’ils sont prêts à partir ! Les cœurs brisés les voient débarquer avec leur poupon en plastique. Les filles rentrent. Clémence débarque et embrasse directement Anthony. Léana vient dire bonjour à Lalou. Il lui met un vent. Julie s’explique. Antoine et la jeune femme se réconcilient. Sarah est contente que Ahmed fasse une crise. Le chéri de Sarah pique de nouveau Léana sur le fait qu’elle n’assume pas qu’ils se connaissaient d’avant. Lalou est très énervé en apprenant l’histoire du jacuzzi entre Léana et Ken. Il ne veut pas une gamine mais une femme.

Julie rassure enfin Antoine. Le jeune homme est enfin serein, elle lui fait du bien. La belle brune lui fait comprendre que cette fois-ci, ce n’est pas comme leur relation passée. Elle veut faire dix fois mieux que la première fois. C’est l’heure de l’hypnose pour Sarah. Elle se pose un milliard de questions. Elle ne comprend pas pourquoi Léana et Ahmed ne se supportent pas.