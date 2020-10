L’année dernière, Virginie retrouvait Lucie Mariotti dans la Villa des cœurs brisés 5 en tant que candidate et non en tant que prétendante. En couple avec Nicolo, la jeune femme aurait peut-être fauté dans leur relation à en croire les révélations d’Aqababe. STAR24 vous explique tout.

Virginie et Nicolo sont-ils toujours love to love ? Il y a quelques mois, la belle blonde se livrait à STAR24 concernant leur rapprochement et leur coup de cœur. « Physiquement, il est très beau. Ce n’est pas surprenant que j’ai flanché. C’est ses yeux bleus qui ont fait la différence (rires). On a été très complices, même en off. On a le même humour, la même façon de pensée. Mais il est un peu sanguin et beau parleur alors il m’en a fait voir de toutes les couleurs » nous a-t-elle confié.

Concernant ses retrouvailles avec Lucie Mariotti, la jeune femme a déclaré: « Je l’ai senti très contente de me retrouver. Elle avait hâte de me découvrir car dans la précédente aventure était plutôt axée sur Vincent. J’aurai voulu voir Lucie plusieurs fois. Malheureusement il y a eu un problème de timing et trop de nouveaux candidats mais c’était très émouvant. Elle arrive à te percer en un rien de temps, ça te remue dans le cœur. Je ne sais pas comment elle l’a fait même en coaching de groupe ».

Un an plus tard, ceux qui se sont surnommés Chucky et Père Castor ne se déchirent plus autant sur les réseaux sociaux puisqu’ils montrent des moments love entre eux. Aujourd’hui, tout pourrait être compromis si Aqababe réussit à retrouver la preuve ultime concernant Virginie. Ainsi, le blogueur a lâché: « La fille qui m’a envoyé les vidéos de Vivi il y a deux mois avec un autre mec que Nicolo manifeste stp. A l’époque ça m’intéressait pas ».

Cela risque de piquer si cela se confirme !

L’année dernière, Virginie retrouvait Lucie Mariotti dans la Villa des cœurs brisés 5 en tant que candidate et non en tant que prétendante. En couple avec Nicolo, la jeune femme aurait peut-être fauté dans leur relation à en croire les révélations d’Aqababe. STAR24 vous explique tout.

Virginie et Nicolo sont-ils toujours love to love ? Il y a quelques mois, la belle blonde se livrait à STAR24 concernant leur rapprochement et leur coup de cœur. « Physiquement, il est très beau. Ce n’est pas surprenant que j’ai flanché. C’est ses yeux bleus qui ont fait la différence (rires). On a été très complices, même en off. On a le même humour, la même façon de pensée. Mais il est un peu sanguin et beau parleur alors il m’en a fait voir de toutes les couleurs » nous a-t-elle confié.

Concernant ses retrouvailles avec Lucie Mariotti, la jeune femme a déclaré: « Je l’ai senti très contente de me retrouver. Elle avait hâte de me découvrir car dans la précédente aventure était plutôt axée sur Vincent. J’aurai voulu voir Lucie plusieurs fois. Malheureusement il y a eu un problème de timing et trop de nouveaux candidats mais c’était très émouvant. Elle arrive à te percer en un rien de temps, ça te remue dans le cœur. Je ne sais pas comment elle l’a fait même en coaching de groupe ».

Un an plus tard, ceux qui se sont surnommés Chucky et Père Castor ne se déchirent plus autant sur les réseaux sociaux puisqu’ils montrent des moments love entre eux. Aujourd’hui, tout pourrait être compromis si Aqababe réussit à retrouver la preuve ultime concernant Virginie. Ainsi, le blogueur a lâché: « La fille qui m’a envoyé les vidéos de Vivi il y a deux mois avec un autre mec que Nicolo manifeste stp. A l’époque ça m’intéressait pas ».

Cela risque de piquer si cela se confirme !