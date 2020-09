L’année dernière, Virginie tentait de se réconcilier avec l’amour en rencontrant Lucie dans la Villa des coeurs brisés 5. Elle y a croisé le chemin de Nicolo avec qui cela semble être toujours autant l’amour fou. Regardez.

Qui l’aurait cru ? Il y a quelques mois, Virginie se confiait au micro de STAR24 sur sa relation avec Nicolo dans la Villa des cœurs brisés 5. « Physiquement, il est très beau. Ce n’est pas surprenant que j’ai flanché. C’est ses yeux bleus qui ont fait la différence (rires). On a été très complices, même en off. On a le même humour, la même façon de pensée. Mais il est un peu sanguin et beau parleur alors il m’en a fait voir de toutes les couleurs » nous a-t-elle révélé.

Bien qu’ils aient continué de se déchirer sur les réseaux sociaux par moment, Virginie et Nicolo sont restés en couple malgré les doutes concernant leur sincérité et le confinement. Presque un an après le tournage de l’émission, les anciens candidats de La Villa des cœurs brisés 5 sont toujours ensemble. De nouveau inséparables, ils n’hésitent pas à partager leur bonheur avec des photos adorables sur Instagram.

Ainsi, on a pu lire par commentaires des messages tels que : « Mon Dieu qu’est ce que vous êtes beaux les z’amoureux, contente de vous voir si heureux, gavez vous d’amour et écoutez pas siffler les vipères, je me permets de vous embrasser très fort les z’amoureux 🤩🤩😉😘❤️« . Ou encore: « Contente de vous savoir toujours ensemble vous nous avez régaler pendant l’émission » et « Un couple vrai avec des hauts et des bas ♥️« . Mais aussi: « J’adore vous voir ensemble 😍 vous êtes tellement beau et vous me faite rire 😍 Elle est géniale cette nana et tellement vrai ! Je vous souhaite beaucoup de bonheur profiter de chaque moment de la vie. Elle est tellement précieuse 🙏 ».

Trop chou !

