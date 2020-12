Il y a quelques mois, Antonin décidait de faire son retour sur les écrans en participant à « La Villa des cœurs brisés 6 ». En attendant de découvrir ses retrouvailles avec Lucie Mariotti, le sudiste vient d’officialiser sa relation avec sa nouvelle girlfriend. STAR24 vous dévoile tout, c’est un canon.

Cela fait maintenant plus d’un an que Manue et Antonin ont rompu après plusieurs années d’amour. Cette rupture est survenue quelques temps après leur participation à La Bataille des Couples. Interrogé à ce sujet au cours d’une interview accordée à Sam Zirah, le sudiste s’est livré sur cette séparation et a déclaré: « L’amour s’est éteint comme une bougie. Au bout d’un certain temps (…) Le respect est toujours là entre nous. On s’apprécie énormément. On s’entraide même des fois (…) Nos vies se sont séparées (…) Sinon on s’apprécie toujours beaucoup. Franchement Manue c’est une fille bien qui en vaut la peine. C’est une amie (…) C’est moi qui ait clairement tout gâché (…) J’ai pourri l’histoire avec mes relations à côté. Je l’ai trompée, je n’ai pas été top de ce côté l) (…) On a essayé de recoller les morceaux (…) C’est resté en travers la gorge (…) Le respect est toujours là. Il n’y a plus d’amour mais on se parle assez régulièrement ».

Il y a quelques semaines de cela, Antonin s’envolait vers le tournage de La Villa des cœurs brisés 6 en Corse. Pour le moment, la date de diffusion a été mise entre parenthèses et donc les épisodes et son aventure seront à suivre plus tard. En attendant, on sait déjà que le candidat de télé-réalité est en couple. L’heureuse élue n’est autre que Barbara Mermoz, élue Miss Nationale 2011. Reste à savoir si la belle brune est venue le rencontrer sur le tournage ou si cela n’a rien à voir avec le programme de romance.

Toutes nos félicitations !

