Malgré la situation délicate, le tournage de la sixième saison de La Villa des cœurs brisés vient de commencer. Comme chaque année, il y a un couple en crise. Cette année, il s’agit de Cassandra et de Théo. La belle blonde s’est livrée à ce sujet.

Entre Cassandra et Théo c’est un peu comme entre chien et chat. Les amoureux s’aiment autant qu’ils se détestent. Lors d’un live Instagram avec Shanna Kress, la jeune femme est même revenue sur ses débuts difficiles avec son chéri et a raconté: » De base l’infidélité c’est hors de question (…) Ce qu’il s’est passé c’était au début de la relation, on était ensemble depuis 1 mois, 2 mois maximum. Et Théo au début de notre couple il n’était pas dedans comme il l’est là. Là j’ai un mec attention, il est parfait avec moi (…) Je suis la preuve que ça peut repartir de plus belle, l’erreur est humaine, il faut passer par le pire pour vivre le meilleur (…) Je commence à m’y faire je ne changerai pas le passé c’est trop tard, à l’heure actuelle il me prouve tous les jours qu’il est fou de moi (…) C’est pour ça que je suis toujours là (…) Je suis pour la seconde chance, je lui en ai même laissé deux ».

Depuis, les deux tourtereaux ont connu d’autres coups durs. C’est en partie ce qui les a conduit à revenir dans la Villa des cœurs brisés 6 en tant que couple en crise. Celle qui est en guerre avec Léana a ainsi expliqué depuis le tournage: « Nous sommes en tournage sur La Villa des Coeurs Brisés 6. On fait un grand come-back sur La Villa pour une seconde année. Je pense que beaucoup se doutent plus ou moins de la raison pour laquelle on est ici. On en a besoin tous les deux (…) J’ai très très hâte que vous découvriez beaucoup de tout ça (…) c’est un tournage riche et intense pour nous ». Qu’en pensez-vous ?

