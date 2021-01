Ce n’est pas vraiment un bon début d’année pour Cassandra. En effet, la jeune femme vient d’être victime d’un cambriolage où un/des individu(s) a/ont tout dérobé dans sa voiture. STAR24 vous propose d’en savoir plus à ce sujet.

Après avoir connu des hauts et des bas notamment durant le confinement avec Théo, les choses sont rentrées dans l’ordre pour Cassandra. Notamment grâce à leur nouveau coaching avec Lucie Mariotti dans La Villa des cœurs brisés 6. Après avoir expliqué qu’elle avait été évincée du casting de La Bataille des Couples 3, c’est pour un sujet qui n’a rien à voir avec les tournages que la belle blonde a pris la parole.

En effet, Cassandra a révélé qu’elle avait été victime d’un cambriolage. Folle de rage, la chérie de Théo a pris la parole et a poussé un énorme coup de gueule. On a cassé ma voiture pour me voler tout ce que j’avais à l’intérieur. Mon coffre était plein de valises, effets personnels, pour bosser, mais surtout, toute ma vie était dans ces valises-là (…) J’ai passé l’une des pires journées de ma vie. Je ne suis même pas encore installée que j’ai déjà envie de repartir dans mon Sud, là où ça, ça n’existe pas. Ma voiture était garée et a été cassée puis cambriolée comme une m*rde. On m’a tout pris, tout. Ma vie était dans ces valises-là. Je déménageais, j’avais donc tout avec moi. Ce n’est même pas une question financière mais sentimentale » a-t-elle commencé par lâcher.

Avant de poursuivre: « « Étant naïve, je n’imaginais pas qu’on puisse faire ça sans pitié. J’étais prête à payer pour retrouver mes affaires (…). Je vous jure, il y avait tous mes sous-vêtements, ils vont en faire quoi sérieux. Mais à côté de ça, tous mes objets qui me tenaient à coeur ont été pillés, par des lâches qui n’ont aucune éducation. Ce soir, j’ai la haine de ces personnes, mais le coeur lourd d’avoir perdu ces choses si importantes à ma vie (…) Vous n’imaginez pas comme je me sens violée dans mon intimité, savoir que des gens ont fouillé ma propre voiture dans les moindres recoins (…), savoir qu’ils ont touché mes affaires, ouverts ma valise et ont en possession ce que j’ai acquis sur plein d’années et ce que j’ai de plus cher. Je me sens humiliée, honteuse et violée dans mon intimité ».

En tout cas, nous apportons tout notre soutien à Cassandra dans cette dure épreuve.

