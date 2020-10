Après avoir passé un mois plutôt compliqué puisqu’ils se sont séparés durant une semaine, Illan et Giuseppa filent de nouveau le parfait amour. D’ailleurs, la jeune femme a actuellement peur d’être enceinte. On vous dit tout.

C’est reparti pour un tour entre Illan et Giuseppa. Il y a quelques jours de cela, le jeune homme se confiait sur leur relation et a annoncé: « Pour commencer, bon dimanche à tous. Comme vous le savez, j’ai rencontré quelqu’un à nouveau j’ai énormément joué sur mon statut de « Charo » mais en réalité ça va faire près de deux ans que j’ai d’autres attentes. J’aimerais réellement construire ma vie avec quelqu’un, fonder une famille et je sais qu’on m’a souvent reproché d’aller trop vite mais en réalité c’est juste que je ne vous cache rien !! Alors, j’ai aucune idée de si ça va marcher ou pas avec @giuseppa.crl mais je vais tout faire pour que ça marche. J’avais seulement besoin de trouver une personne qui recherche la même chose que moi et je pense l’avoir enfin trouvé. Elle subit cette situation plus qu’autre chose croyez moi, cette relation est peut-être précoce, mais plus que sincère. Alors voila, je vous la présente @giuseppa.crl j’espère avoir trouvé enfin ma moitié, si vous voulez avoir des commentaires désobligeants envers moi j’accepte, mais s’il vous plaît, soyez gentils avec elle. Elle n’a rien demandé, elle me fait juste confiance et ce n’est pas facile … En espérant que vous comprendrez que j’ai juste envie d’être heureux avec quelqu’un ».

Mais aujourd’hui, Illan s’est surtout confié sur le moral de sa chérie. L’ex de Victoria lui a d’abord demandé: « Tu penses que tu es enceinte ? ». Ce à quoi Giuseppa lui a répondu : « Je ne sais pas. Je ne m’avance pas pour l’instant mais je ne me sens pas très bien en ce moment. C’est comme si j’avais 60 ans. Je me sens fatiguée ». Le candidat des Anges 12 a ensuite ajouté: « Là on rigole, mais pour de vrai, elle pense qu’elle est enceinte donc demain je vais aller acheter un test de grossesse et après, il va falloir assumer ses responsabilités. Papa charo ! ».

