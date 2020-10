Cela fait maintenant plusieurs semaines que Jonathan Matijas est sur le tournage de La Villa des cœurs brisés 6. Mais comment se sent-il dans l’aventure ? L’ex petit ami de Sarah Lopez a donné de ses nouvelles lors de son day off.

Il y a quelques jours, Jonathan Matijas rompait avec Julie à cause d’une raison surprenante sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 6. « L’idylle Jon Julie s’est finie après un clash monumental entre Mel et Jon. Julie n’a pas voulu prendre parti pour Jon qui a décidé de la tej de rage et avec Julie bye c’est bye » a révélé Aqababe.

Très discret depuis le début de son aventure, Jonathan Matijas qui est en guerre avec Melanight a enfin donné de ses nouvelles et a déclaré: « Ça fait un petit moment que je n’ai pas fait de vidéo de ma tête. Cette semaine, on a eu très peu le téléphone et à chaque fois que je l’avais, je ne me sentais pas de vous parler parce que je ne peux pas vous dire ce qu’il se passe et vous l’aurez compris à ma figure. Donc, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Les montagnes russes c’est ce qui décrit parfaitement l’aventure que je suis en train de vivre. Il y a tous les jours des surprises, parfois bonne, parfois moins mais c’est ce qu’il fait que l’on ne s’ennuie pas une seconde. J’avoue que c’est parfois très éprouvant et c’est pour cela que cette semaine, vous m’avez peu vu. (…) Vous inquiétez pas, même si c’est éprouvant, je vais bien ».

En attendant de pouvoir le retrouver sur les écrans au coté de Lucie Mariotti, Jonathan Matijas est actuellement dans les épisodes des Anges 12. A votre avis, pourquoi le jeune homme est-il dans cet état ? Allez-vous suivre LVDCB6 cette année ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Jonathan Matijas est sur le tournage de La Villa des cœurs brisés 6. Mais comment se sent-il dans l’aventure ? L’ex petit ami de Sarah Lopez a donné de ses nouvelles lors de son day off.

Il y a quelques jours, Jonathan Matijas rompait avec Julie à cause d’une raison surprenante sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 6. « L’idylle Jon Julie s’est finie après un clash monumental entre Mel et Jon. Julie n’a pas voulu prendre parti pour Jon qui a décidé de la tej de rage et avec Julie bye c’est bye » a révélé Aqababe.

Très discret depuis le début de son aventure, Jonathan Matijas qui est en guerre avec Melanight a enfin donné de ses nouvelles et a déclaré: « Ça fait un petit moment que je n’ai pas fait de vidéo de ma tête. Cette semaine, on a eu très peu le téléphone et à chaque fois que je l’avais, je ne me sentais pas de vous parler parce que je ne peux pas vous dire ce qu’il se passe et vous l’aurez compris à ma figure. Donc, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Les montagnes russes c’est ce qui décrit parfaitement l’aventure que je suis en train de vivre. Il y a tous les jours des surprises, parfois bonne, parfois moins mais c’est ce qu’il fait que l’on ne s’ennuie pas une seconde. J’avoue que c’est parfois très éprouvant et c’est pour cela que cette semaine, vous m’avez peu vu. (…) Vous inquiétez pas, même si c’est éprouvant, je vais bien ».

En attendant de pouvoir le retrouver sur les écrans au coté de Lucie Mariotti, Jonathan Matijas est actuellement dans les épisodes des Anges 12. A votre avis, pourquoi le jeune homme est-il dans cet état ? Allez-vous suivre LVDCB6 cette année ?