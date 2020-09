Romain de The Circle Game et Mélanight ont-ils réellement été en couple ? Invitée dans l’émission de Sam Zirah, la candidate s’est livrée comme jamais sur la nature de leur relation. D’ailleurs, elle en a profité pour répondre aux rumeurs sur sa prétendue homosexualité.

Après deux mois non stop avec Romain, Mélanight est tombée des nues lorsque ce dernier l’a abandonné pour aller faire de la télé-réalité. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à demander publiquement pardon à ses amis. Mais finalement que s’est-il réellement passé entre elle et le gagnant de The Circle Game ? « Pour moi, on était pas en couple officiellement parce qu’il n’aime pas ce mot couple. Mais pour moi, on était en couple. Le mec, il dort avec moi tous les jours. Le mec me dit qu’il m’aime tous les jours (…) On ne couchait pas ensemble (…) ça m’étonnait » a-t-elle commencé par avouer.

Mais Mélanight ne s’est pas arrêtée là. En plus de leur absence de relations sexuelles, des rumeurs concernant Romain l’annonçaient gay et elle a décidé de donner son point de vue. Ainsi, elle a déclaré: « Moi ce qu’il m’avait dit : ‘Mélanie, je t’aime. Je ne veux pas te faire du mal. Je vais partir en tournage. Je ne sais pas ce qu’il va se passer là-bas (…) Je ne veux pas coucher avec toi pour pas te faire du mal’ (…) D’un côté, je trouvais ça super mignon, aveuglée par l’amour. Je me suis doutée de rien (…) Il ne s’est pas rien passé mais on a pas couché ensemble (…) Il y a des rumeurs qui le disent gay mais j’y crois pas (…) Il a quand même b*ndé à côté de moi dans le lit. Donc c’est impossible, c’est mort, il est pas gay (…) Romain est très comme ça : de 8h à 12h, il ne m’aime pas. De midi à 16h, il m’aime pas. De 16h à 22h, je suis sa meilleure amie et le soir je suis l’amour de sa vie (…) Je le déteste (…) Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme (…) Je n’ai jamais ressenti ça pour quelqu’un (…) J’aime quelqu’un qui ne m’aime pas ».

Il y a-t-il encore un espoir entre eux deux selon vous ?

Romain de The Circle Game et Mélanight ont-ils réellement été en couple ? Invitée dans l’émission de Sam Zirah, la candidate s’est livrée comme jamais sur la nature de leur relation. D’ailleurs, elle en a profité pour répondre aux rumeurs sur sa prétendue homosexualité.

Après deux mois non stop avec Romain, Mélanight est tombée des nues lorsque ce dernier l’a abandonné pour aller faire de la télé-réalité. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à demander publiquement pardon à ses amis. Mais finalement que s’est-il réellement passé entre elle et le gagnant de The Circle Game ? « Pour moi, on était pas en couple officiellement parce qu’il n’aime pas ce mot couple. Mais pour moi, on était en couple. Le mec, il dort avec moi tous les jours. Le mec me dit qu’il m’aime tous les jours (…) On ne couchait pas ensemble (…) ça m’étonnait » a-t-elle commencé par avouer.

Mais Mélanight ne s’est pas arrêtée là. En plus de leur absence de relations sexuelles, des rumeurs concernant Romain l’annonçaient gay et elle a décidé de donner son point de vue. Ainsi, elle a déclaré: « Moi ce qu’il m’avait dit : ‘Mélanie, je t’aime. Je ne veux pas te faire du mal. Je vais partir en tournage. Je ne sais pas ce qu’il va se passer là-bas (…) Je ne veux pas coucher avec toi pour pas te faire du mal’ (…) D’un côté, je trouvais ça super mignon, aveuglée par l’amour. Je me suis doutée de rien (…) Il ne s’est pas rien passé mais on a pas couché ensemble (…) Il y a des rumeurs qui le disent gay mais j’y crois pas (…) Il a quand même b*ndé à côté de moi dans le lit. Donc c’est impossible, c’est mort, il est pas gay (…) Romain est très comme ça : de 8h à 12h, il ne m’aime pas. De midi à 16h, il m’aime pas. De 16h à 22h, je suis sa meilleure amie et le soir je suis l’amour de sa vie (…) Je le déteste (…) Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme (…) Je n’ai jamais ressenti ça pour quelqu’un (…) J’aime quelqu’un qui ne m’aime pas ».

Il y a-t-il encore un espoir entre eux deux selon vous ?