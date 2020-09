Depuis plusieurs semaines, Sarah Lopez semble filer le parfait amour avec son nouveau chéri. Pourtant, la jeune femme a eu besoin d’avoir de nouveaux conseils de la part de Lucie Mariotti. Actuellement sur le tournage de La Villa des cœurs brisés 6, elle a fait une grande annonce.

C’est toujours autant la guerre entre Sarah Lopez et Jonathan Matijas. Alors forcément, leurs retrouvailles n’ont pas dû être très roses sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 6. Selon certaines rumeurs, un clash aurait même éclaté.

Depuis plusieurs heures, Sarah Lopez a supprimé tout ce qu’il y avait sur son compte Instagram et a fait une grande annonce. Ainsi, sous son unique publication, l’ex de Jonathan Matijas a déclaré: « Il était temps pour moi de m’asseoir, de réfléchir et de vous revenir avec plus de maturité et je crois qu’on est pas trop mal à près de 30 ans… ça y est, c’est décidé, je vais prendre beaucoup plus de recul sur chaque micro-évènement de la vie au lieu de me ronger et vous en parler pour avoir également votre aide sur certains sujets. Vous allez aussi continuer de me solliciter et c’est ce qui me pousse à ne rien lâcher. Je n’ai pas changé, juste évolué. On redémarre ensemble ? 👀 ».

Dans sa story, Sarah Lopez qui s’était rapprochée d’un autre candidat a apporté plus de détails puisqu’elle a lâché: « Je recommence à zéro. (…) Il y avait des choses sur mon Instagram qui ne me correspondaient plus. (…) L’évolution de la personne passe aussi par l’évolution de l’image. Je n’ai plus envie d’être la simple candidate de télé-réalité qui vous fait rire ou alors que vous détestez. J’ai envie aussi de vous montrer que je suis tout autre dans la vie de tous les jours. (…) Vous parler d’entrepreneuriat, de tout ce que je fais au quotidien. (…) C’est pour ça aussi que je recommence cette histoire avec vous »

On a hâte de voir ça !

Depuis plusieurs semaines, Sarah Lopez semble filer le parfait amour avec son nouveau chéri. Pourtant, la jeune femme a eu besoin d’avoir de nouveaux conseils de la part de Lucie Mariotti. Actuellement sur le tournage de La Villa des cœurs brisés 6, elle a fait une grande annonce.

C’est toujours autant la guerre entre Sarah Lopez et Jonathan Matijas. Alors forcément, leurs retrouvailles n’ont pas dû être très roses sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 6. Selon certaines rumeurs, un clash aurait même éclaté.

Depuis plusieurs heures, Sarah Lopez a supprimé tout ce qu’il y avait sur son compte Instagram et a fait une grande annonce. Ainsi, sous son unique publication, l’ex de Jonathan Matijas a déclaré: « Il était temps pour moi de m’asseoir, de réfléchir et de vous revenir avec plus de maturité et je crois qu’on est pas trop mal à près de 30 ans… ça y est, c’est décidé, je vais prendre beaucoup plus de recul sur chaque micro-évènement de la vie au lieu de me ronger et vous en parler pour avoir également votre aide sur certains sujets. Vous allez aussi continuer de me solliciter et c’est ce qui me pousse à ne rien lâcher. Je n’ai pas changé, juste évolué. On redémarre ensemble ? 👀 ».

Dans sa story, Sarah Lopez qui s’était rapprochée d’un autre candidat a apporté plus de détails puisqu’elle a lâché: « Je recommence à zéro. (…) Il y avait des choses sur mon Instagram qui ne me correspondaient plus. (…) L’évolution de la personne passe aussi par l’évolution de l’image. Je n’ai plus envie d’être la simple candidate de télé-réalité qui vous fait rire ou alors que vous détestez. J’ai envie aussi de vous montrer que je suis tout autre dans la vie de tous les jours. (…) Vous parler d’entrepreneuriat, de tout ce que je fais au quotidien. (…) C’est pour ça aussi que je recommence cette histoire avec vous »

On a hâte de voir ça !