L’année dernière, Thibaut et Emma tentaient de trouver leur âme sœur dans les Princes de l’amour 7. Mais c’est entre prétendants loin des caméras qu’ils ont eu un crush l’un pour l’autre. Désormais séparés et en froid, la belle blonde a poussé un coup de gueule concernant son ex. Découvrez pourquoi.

Les histoires d’amour finissent mal en général. Ce n’est pas Emma qui dira le contraire. Il y a quelques semaines de cela, elle a même balancé sur le vrai visage de son ex Thibaut. » J’ai le cœur lourd, je voulais pas en arriver à là, parce que je sais pertinemment que dans la situation dans laquelle on vit, il y a bien pire. Mais au bout d’un moment je peux pas cacher ça ! (…) Je pense ne pas être la seule dans cette situation. Je parle vraiment au nom de toutes les personnes qui peuvent être victimes de manipulation (…) Notre relation n’a pas été toute rose, (…) mais j’y croyais à notre relation, j’avais des sentiments. Je pensais que ça allait évoluer (…) Le confinement arrive, monsieur veut prendre ses distances. (…) Il sait plus où il en est. Je lui laisse du temps. Et ça fait un mois que j’ai plus de nouvelles ! Un mois dans le doute ! Un mois que je me torture l’esprit ! Il me dit qu’il va m’appeler, mais il m’a pas appelé. Il me garde de côté ! Moi ça m’a brisé le cœur, de voir que mon normalement mec, pendant toute la relation, était en train de chiner à droite et à gauche ! À parler à plein de meufs ! Mais quel respect du couple as-tu pu avoir ?! (…) Mais tout ça c’était pour le buzz ! (…) Tu ne mérites pas ! »

Très en colère en apprenant que le jeune homme allait refaire une émission de romance, Emma a poussé un coup de gueule concernant le casting de La Villa des cœurs brisés 6 dans sa story Instagram en lâchant: « C’est une blague j’espère ? Donc mon ex qui s’est tapé je ne sais pas combien de filles pendant notre relation et bien pire va faire La Villa des Coeurs Brisés pardon ?? Mais déjà faudrait avoir un coeur pour qu’il soit brisé et excuse-moi c’est quoi ta problématique ? Je m’arrêterais pas de faire souffrir les gens et de m’inventer une vie car j’aime trop l’argent et la fame ».

L’année dernière, Thibaut et Emma tentaient de trouver leur âme sœur dans les Princes de l’amour 7. Mais c’est entre prétendants loin des caméras qu’ils ont eu un crush l’un pour l’autre. Désormais séparés et en froid, la belle blonde a poussé un coup de gueule concernant son ex. Découvrez pourquoi.

Les histoires d’amour finissent mal en général. Ce n’est pas Emma qui dira le contraire. Il y a quelques semaines de cela, elle a même balancé sur le vrai visage de son ex Thibaut. » J’ai le cœur lourd, je voulais pas en arriver à là, parce que je sais pertinemment que dans la situation dans laquelle on vit, il y a bien pire. Mais au bout d’un moment je peux pas cacher ça ! (…) Je pense ne pas être la seule dans cette situation. Je parle vraiment au nom de toutes les personnes qui peuvent être victimes de manipulation (…) Notre relation n’a pas été toute rose, (…) mais j’y croyais à notre relation, j’avais des sentiments. Je pensais que ça allait évoluer (…) Le confinement arrive, monsieur veut prendre ses distances. (…) Il sait plus où il en est. Je lui laisse du temps. Et ça fait un mois que j’ai plus de nouvelles ! Un mois dans le doute ! Un mois que je me torture l’esprit ! Il me dit qu’il va m’appeler, mais il m’a pas appelé. Il me garde de côté ! Moi ça m’a brisé le cœur, de voir que mon normalement mec, pendant toute la relation, était en train de chiner à droite et à gauche ! À parler à plein de meufs ! Mais quel respect du couple as-tu pu avoir ?! (…) Mais tout ça c’était pour le buzz ! (…) Tu ne mérites pas ! »

Très en colère en apprenant que le jeune homme allait refaire une émission de romance, Emma a poussé un coup de gueule concernant le casting de La Villa des cœurs brisés 6 dans sa story Instagram en lâchant: « C’est une blague j’espère ? Donc mon ex qui s’est tapé je ne sais pas combien de filles pendant notre relation et bien pire va faire La Villa des Coeurs Brisés pardon ?? Mais déjà faudrait avoir un coeur pour qu’il soit brisé et excuse-moi c’est quoi ta problématique ? Je m’arrêterais pas de faire souffrir les gens et de m’inventer une vie car j’aime trop l’argent et la fame ».