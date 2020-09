Cela fait plusieurs semaines que le tournage de La Villa des cœurs brisés 6 a commencé. Mais les arrivées se poursuivent comme par exemple celle de Vivian Grimigni. Et celui-ci n’aurait pas perdu de temps puisqu’il aurait déjà trouvé chaussure à son pied.

Après plusieurs années d’amour fou avec Beverly, Vivian Grimigni a décidé de tourner la page et de redonner une chance aux femmes. D’ailleurs, on aurait presque pu croire qu’il était en couple avec Céline Morel lorsqu’il lui a fait la déclaration suivante: « La souffrance peut occuper une telle place qu’on en oublie le bonheur. Parce qu’on ne se rappelle pas avoir été heureux. Et puis, un jour, on ressent quelque chose d’autre, ça nous fait bizarre, seulement parce qu’on n’a pas l’habitude, et à ce moment précis, on se rend compte qu’on est heureux. Et ce changement je te le dois entièrement merci mon ❤️ @morel_celine« .

Mais aujourd’hui, toutes ces histoires sont derrière lui. D’ailleurs, Vivian Grimigni a décidé de retrouver Lucie Mariotti qu’il avait rencontré sur le tournage de la Villa des cœurs brisés 3. Et il semblerait que le jeune homme ait déjà un nouveau crush pour une belle blonde. En effet, l’ex de Nathalie Andréani aurait jeté son dévolu sur… Eva que l’on a découvert dans la dernière saison des 10 Couples Parfaits selon Aqababe. Sachant que c’est dans cette même émission qu’il avait rencontré son ex, serait-ce bien parti pour une véritable longue et belle histoire d’amour ?

Connue pour son brin de folie et sa relation avec Sebydaddy, Eva semble aimer les hommes déjantés. Alors Vivian pourrait être le candidat idéal pour conquérir son cœur. Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs et il faudra attendre la diffusion des épisodes de La Villa des cœurs brisés 6 pour savoir ce qu’il en est réellement entre eux deux.

