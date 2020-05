Après deux mois de confinement, de nombreuses personnes ont pu reprendre leurs habitudes. M Pokora et Christina Milian nous ont totalement attendri en partageant des vidéos inédites de leur quotidien sur Tik Tok et Instagram. D’ailleurs, leur nouveau projet risque de vous faire plaisir si vous aimez suivre la vie de la petite famille recomposée.

C’est toujours autant l’amour fou entre M Pokora et Christina Milian. Cela dit, le chanteur reste très discret sur leur vie privée. Ce weekend, il a profité de la fête des mères pour faire une belle déclaration à la femme de sa vie. « Joyeuse fête de la mère à la femme la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse avec laquelle je pourrais souhaiter bâtir une famille. Tu es une source d’inspiration pour chaque âme de notre maison et au-delà. Je t’aime @christinamilian #mothersday » a-t-elle écrit sous une série de clichés du couple sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 6 Mai 2020 à 12 :39 PDT

Vous aimeriez en voir davantage sur la vie de M Pokora et Christina Milian avec Isaiah et Madison Violet ? C’est désormais possible ! En effet, la chanteuse va apparaître dans une émission de télé-réalité intitulée What Happen At Home. Celui-ci sera diffusé sur Facebook Watch à partir du 14 mai prochain et révélera les coulisses de son confinement en famille. « J’ai déjà passé un bon moment à me filmer dans mon habitat. C’est génial de pouvoir montrer les tenants et aboutissants de toutes les choses astucieuses et amusantes que j’aime faire quand je suis à la maison (…) J’aime ma famille et j’aime être à la maison et créer des liens, donc cette mise en quarantaine a été le bon moment pour moi de me concentrer sur ce qui est important », a révélé la belle brune au site Deadline.

Un projet qu’ils ne sont pas les seuls à avoir choisi d’aboutir puisque c’est le cas de Justin Bieber et Hailey Baldwin !

