Le 21 janvier dernier, M Pokora devenait papa pour la première fois. En effet, Christina Milian a donné naissance à leur fils, Isaiah. D’ailleurs, la jeune femme s’est confiée sur la première « mauvaise » habitude du bout de chou et c’est complètement adorable.

Quelques jours après la naissance de son fils, M Pokora a adressé un message à ses fans pour les remercier de leurs commentaires pour la naissance du fils du chanteur. Ainsi, le chéri de Christina Milian a déclaré sur Instagram: « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt ».

Cette fois-ci, c’est la belle brune qui a fait des confidences sur leur bébé. « Ce petit gars a une sérieuse peur de rater quelque chose, parce qu’il ne me laissera pas aller nulle part sans lui… Je jure qu’il dort avec un œil ouvert… » a avoué Christina Milian sous une photo où l’enfant est collé à elle. Vous l’aurez compris, Isaiah est actuellement un véritable fils à papa.

En tout cas, M Pokora est un papa totalement gaga même s’il doit repartir à la rencontre de son public pour la deuxième partie de sa tournée.

