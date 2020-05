Ce dimanche 10 mai 2020, de nombreux pays célébraient leurs mamans. Mais pas la France puisque nous les fêteront le 7 juin prochain. D’ailleurs, M Pokora a profité de cette journée spéciale pour mettre à l’honneur Christina Milian, sa compagne et mère de son fils Isaiah sur Instagram.

C’est toujours autant l’amour fou entre M Pokora et Christina Milian. Ce dimanche 10 mai 2020, celui qui a été accusé de racisme a profité de cette journée spéciale de la fête des mères pour clamer son amour sous un rare cliché de lui posant avec sa chérie. On peut voir la chanteuse lui tondre les cheveux. Sous cette série de photos, le beau blond a écrit la déclaration suivante: « Joyeuse fête de la mère à la femme la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse avec laquelle je pourrais souhaiter bâtir une famille. Tu es une source d’inspiration pour chaque âme de notre maison et au-delà. Je t’aime @christinamilian #mothersday ». Ce à quoi, la principale concernée a répondu en commentant: « Merci mon amour. Merci de croire en croire pour tes cheveux. Lol oh et d’avoir fait de moi la mère d’un deuxième enfant. Je t’aime encore plus ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 10 Mai 2020 à 8 :42 PDT

Et si ce cliché vous dit quelque chose c’est normal. En effet, Vincent Cassel et Tina Kunakey avaient fait monter la température avec une photo similaire quelques jours après leur mariage.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vincent Cassel (@vincentcassel) le 29 Août 2018 à 11 :36 PDT

Du côté de Christina Milian, la belle brune a elle aussi fait une belle déclaration à sa maman sur Instagram. « Merci maman. Pour donner à nous tous, pour ton agitation, tes sacrifices, les valeurs traditionnelles que tu nous as transmis, ta force et toujours toujours derrière nous. Tu es une super maman, une grand-mère encore plus super ! On t’aime. #HappyMothersDay sœurs ! Tout ce qu’elle est. Nous le sommes. Alors idem! Je t’apprécie et je t’aime, nos petits monstres que nous avons faits. Tu fais du bon boulot », a-t-elle commenté.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian) le 10 Mai 2020 à 1 :26 PDT

Trop chou !

