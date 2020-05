La semaine dernière, Justin Bieber et Hailey Baldwin nous ouvraient les portes de leur demeure dans leur télé-réalité diffusée sur Facebook Watch. Hé bien, sachez qu’ils ne sont pas les seuls qui risquent de partager leur quotidien confiné avec nous. En effet, c’est également le cas de Christina Milian ! Mais son chéri et père de son fils pourra-t-il être de la partie ? M Pokora a donné la réponse !

Il y a quelques jours, Christina Milian révélait au micro de Deadline que son quotidien serait publiquement visible à partir de ce 14 mai. « J’ai déjà passé un bon moment à me filmer dans mon habitat. C’est génial de pouvoir montrer les tenants et aboutissants de toutes les choses astucieuses et amusantes que j’aime faire quand je suis à la maison (…) J’aime ma famille et j’aime être à la maison et créer des liens, donc cette mise en quarantaine a été le bon moment pour moi de me concentrer sur ce qui est important » a ainsi expliqué la chérie de M Pokora à nos confrères.

Et si certains s’imaginaient déjà que le chanteur se lançait dans la télé-réalité, sachez qu’il n’en est rien. C’est du moins ce que le principal concerné a annoncé dans un coup de gueule posté dans sa story Instagram où l’on a pu lire: « C’est quoi cette news qui dit que je vais participer à une émission de TV réalité aux États-Unis ? Je sais qu’on s’ennuie tous mais bon… quand même… Vérifiez vos sources les gars… FAUX ».

Vous l’aurez compris, M Pokora n’est pas inclus dans le nouveau projet de la maman de Madison Violet et Isaiah. En attendant, il ne reste pas si en retrait que cela puisque la petite famille recomposée partage régulièrement des Tik Tok et autres publications sur leurs réseaux sociaux pour notre plus grand bonheur !

