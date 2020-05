En janvier dernier, M Pokora devenait papa pour la première fois. Un heureux événement dont il rêvait depuis de nombreuses années. Totalement gaga de son fils Isaiah, lui et Christina Milian n’hésitent pas à régulièrement partager des publications en compagnie du bout de chou sur Instagram.

Il y a quelques jours, Christina Milian balançait sur la première mauvaise habitude de son fils Isaiah. La chérie de M Pokora a ainsi raconté qu’il n’arrivait pas à la lâcher d’une semelle. Le chanteur de son côté a vite remercié son public pour les messages de félicitations en disant: « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt ».

Assis près de son piano, celui qui a été au cœur d’un badbuzz récemment joue les notes de son morceau les Planètes. Mais il n’est pas seul ! En effet, Isaiah accompagne M Pokora à sa façon. Totalement attendrie par cette scène, Christina Milian a partagé ce moment et l’a commenté en disant: « Nous avons déjà un amoureux de la musique dans nos mains 😍🤩. Ce sont ce genre de moment qui poussent les garçons à devenir de bons hommes (et quand je tombe sur la tête) #momentpèrefils #riendemieux #mesamours @mattpokora ».

On craque !

En janvier dernier, M Pokora devenait papa pour la première fois. Un heureux événement dont il rêvait depuis de nombreuses années. Totalement gaga de son fils Isaiah, lui et Christina Milian n’hésitent pas à régulièrement partager des publications en compagnie du bout de chou sur Instagram.

Il y a quelques jours, Christina Milian balançait sur la première mauvaise habitude de son fils Isaiah. La chérie de M Pokora a ainsi raconté qu’il n’arrivait pas à la lâcher d’une semelle. Le chanteur de son côté a vite remercié son public pour les messages de félicitations en disant: « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt ».

Assis près de son piano, celui qui a été au cœur d’un badbuzz récemment joue les notes de son morceau les Planètes. Mais il n’est pas seul ! En effet, Isaiah accompagne M Pokora à sa façon. Totalement attendrie par cette scène, Christina Milian a partagé ce moment et l’a commenté en disant: « Nous avons déjà un amoureux de la musique dans nos mains 😍🤩. Ce sont ce genre de moment qui poussent les garçons à devenir de bons hommes (et quand je tombe sur la tête) #momentpèrefils #riendemieux #mesamours @mattpokora ».

On craque !