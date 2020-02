Le 21 janvier dernier, M Pokora devenait papa pour la première fois. En effet, déjà maman d’une petite fille, elle a accouché d’un garçon prénommé Isaiah. D’ailleurs, l’avenir du bout de chou serait déjà tout tracé selon le chanteur… ou presque ! STAR24 vous raconte tout.

Quelques jours après l’accouchement de son fils, M Pokora a souhaité remercier ses fans pour leur amour et leurs messages. « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt », a-il écrit sur Instagram.

Et si le beau tatoué et sa chérie n’ont pas encore dévoilé le visage de leur fils, M Pokora est déjà totalement gaga. Celui qui a posé avec Justin Timberlake l’a annoncé, son fils allait vite être initié au football lui-même étant fan de ce sport et de l’OM. La Fédération Française de Football a donc pensé à lui en lui offrant un maillot des Bleus avec le nom de Isaiah floqué dans le dos. Un cadeau qui a touché la star qui a visé loin directement en commentant dans sa story: « Coupe du monde 2042. On est sauvé. Dormez tranquille, je m’occupe de tout ». On prend note et on attend de voir donc !

