Après des mois d’attente, M Pokora a enfin réalisé le rêve dont il parlait tant depuis des années : il est devenu papa. Fruit de ses amours avec Christina Milian, le petit Isaiah comble la famille de bonheur. Félicité de toute part, il a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux.

Cela fait maintenant un petit moment que M Pokora est en couple avec Christina Milian. D’ailleurs, le chanteur a profité de son break de un an pour s’envoler vers sa dulcinée à Los Angeles. Depuis il vit à ses côtés et de ceux de sa belle fille Madison Violet. Mais la petite famille s’est récemment agrandie avec la naissance de leur premier enfant : Isaiah le 21 janvier dernier. Un moment mémorable pour l’artiste qui rêvait de paternité depuis de nombreuses années.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 26 Janv. 2020 à 1 :05 PST

De ce fait, M Pokora a tenu à prendre la parole sur les réseaux à ce sujet. Il faut dire que celui qui a échappé au pire sur scène a été félicité de tous les côtés. « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt », a-t-il écrit.

En tout cas, M Pokora est sur son petit nuage et cela fait plaisir à voir !

