Le 21 janvier, M Pokora annonçait la nouvelle que tout le monde attendait depuis des mois : la naissance de son fils Isaiah. Après des années où il évoquait ses envies de paternité, son rêve est enfin devenu réalité. D’ailleurs, il savoure chaque instant comme jamais.

C’est toujours autant l’amour fou entre M Pokora et Christina Milian. De leur amour est né leur fils Isaiah, premier enfant pour le chanteur. Pour rappel, la belle brune est déjà maman d’une petite Madison Violet issue d’une précédente union. Comme il l’a mentionné l’année dernière, il a pris une pause dans sa tournée pour profiter des premiers instants avec son bout de chou. Mais cela ne l’a pas empêché de donner de ses nouvelles.

D’ailleurs, M Pokora a adressé un tendre message à ses fans à qui il a écrit sur Instagram: « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt ».

Lors du Superbowl, le beau gosse accro au sport était bel et bien en train de suivre l’événement. D’ailleurs, son fils était lové dans ses bras durant cette fameuse finale. Christina Milian a ainsi immortalisé ce moment qu’elle a partagé dans sa story même si l’on ne voit pas encore le visage du bébé. Trop cute !

