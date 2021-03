Décidément, ce n’est pas demain la veille que M. Pokora et Aya Nakamura deviendront amis. En froid depuis plusieurs mois, le papa d’Isaiah a rajouté de l’huile sur le feu en visant directement la chanteuse sur ses réseaux sociaux. STAR24 vous raconte tout.

Malgré le temps qui passe, M. Pokora continue de cartonner et son public lui rend bien comme il l’a prouvé en remportant le prix du Meilleur artiste français aux MTV EMA 2020 devançant ainsi Aya Nakamura qui n’a pas hésité à le tacler.

S’il ne s’était pas immédiatement exprimé à ce sujet, M. Pokora a profité de son passage dans Touche pas à mon poste pour lui répondre en disant: « Là où elle fait fausse route… Après qu’elle mérite, il n’y aucun problème. Mais juste là où elle a fait une erreur c’est quand elle parle de Top 10. Le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, j’y suis pas. Par contre, le top 10 physique j’y suis, le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis dix-sept ans ! En fait, il y a deux générations qui s’opposent : d’un public, d’une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans et qui est très stream (…) Le problème d’un public streaming, c’est que c’est beaucoup de touristes. C’est le buzz du moment, beaucoup de gens qui l’écoutent, c’est une certitude. Mais quand on vend 500 000 albums dont les trois quarts sont en streaming, on peut pas garantir que ça soit 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j’en ai 300 000, j’en ai 300 000 qui votent (…) J’ai pas besoin de me justifier après 17 ans de carrière ».

M. Pokora relance son clash avec Aya Nakamura par un tacle

Et il semblerait que M. Pokora n’ait pas oublié sa pique… bien au contraire. Sur l’une de ses dernières publications, on peut lire sur l’image le message suivant: « Le milliard d’auditeurs pour mon single « Tombé ». 1 010 729 965, ça fait combien en streaming ? 20 fois diamant ? Merci à toutes les radios ». Le chanteur a également ajouté: « Avis aux « spécialistes » … Il y a 2 écoles pour écouter de la musique et déterminer un tube… Le stream et la radio… N’oubliez pas quand vous faites vos comparaisons du nombre d’écoutes. Les 2 écoles comptent… Ne négligez pas, la radio reste numéro 1 ! ».

Avis aux « spécialistes » …

Il y a 2 écoles pour écouter de la musique et déterminer un tube… Le stream et la radio… N’oubliez pas quand vous faites vos comparaisons du nombre d’écoutes. Les 2 écoles comptent… Ne négligez pas, la radio reste 🥇! pic.twitter.com/grtb6Cdasx — Matt Pokora (@MPokora) February 28, 2021

Pour le moment, Aya Nakamura ne lui a pas répondu !