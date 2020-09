Il en rêvait depuis des années, c’est désormais chose faite. Depuis janvier dernier, M Pokora est sur son petit nuage. Entre son couple avec Christina Milian, sa belle-fille Madison Violet et maintenant son fils Isaiah, il ne pouvait pas rêver. D’ailleurs, il s’est livré sur l’éducation de son fils au micro de Télé 7 Jours.

Le confinement aura finalement eu du bon pour la famille de M Pokora malgré son coup de gueule après le report de sa tournée. En effet, le chéri de Christina Millian a pu entièrement profiter de son fils. « Tu ne te réveilles plus pareil le matin, tu ne penses plus aux mêmes choses. J’ai toujours fait attention à l’influence que je peux avoir sur les gens mais encore plus depuis que j’ai mon fils. J’ai une responsabilité supplémentaire et j’ai encore plus envie de me battre pour les autres. Pour lui, qu’il ne vive pas ça, mais pour mes proches en général (…) Depuis que j’ai mon fils, je veux me battre encore plus pour les valeurs de la famille (…) Pendant sept mois, je l’ai vu grandir et profité de lui. J’ai justement pu me créer de beaux souvenirs avec lui. En ça, c’est une bénédiction. Nous avons regardé ensemble des dessins animés, et en français, c’est la règle ! Je lui parle en français, même s’il ne me répond pas encore ! » a-t-il confié à Télé 7 Jours.

En ce qui concerne l’éducation de son fils qui est déjà accro à la musique, M Pokora a sa propre technique. Il raconte: « Je parle anglais avec sa mère et sa demi-soeur, elles lui parlent aussi en anglais. On verra dans quelle langue sera son premier mot !« .

En tout cas, leur petite famille est trop mignonne. Les fans de M Pokora n’attendent qu’une chose : qu’il demande sa chérie en mariage. Serait-ce la prochaine étape ?

