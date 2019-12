En avril dernier, Maddy Burciaga annonçait sa rupture avec Vincent Queijo après avoir découvert son infidélité. Depuis, elle s’était faite discrète sur sa vie sentimentale notamment à cause des rumeurs circulant à ce sujet. Mais aujourd’hui, elle nous présente son boyfriend.

Alors que Vincent Queijo file le parfait amour avec Rym, beaucoup se demandaient où cela en était pour Maddy. Il faut dire que depuis leur rupture, des nombreuses spéculations sur ses rapports avec certains influenceurs ont circulé. Notamment avec un certain GMK. Seulement voilà, il semblerait que cette fois-ci, l’information soit confirmée: elle est bel et bien en couple.

C’est ce que l’ex de Vincent Queijo a fait comprendre sur Instagram. Maddy a posté une photo avec GMK accompagnée du message suivant qui n’est autre qu’une magnifique déclaration: « You & Me … ❤️. 5 ans qu’on se connait pour au final se rendre compte que c’etait une evidence… Mon Homme, Mon Confident 💪🏽❤️ J’ai enfin trouvé un Homme, un Vrai, avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protege, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire a en pleurer, bon j’avoue des fois il est relou mais comme moi… comme on dit qui se ressemble s’assemble 😅🙈 »



Cela fait maintenant plusieurs mois que les deux tourtereaux ne se quittent plus. En effet, Maddy et GMK postaient de nombreuses photos à deux sans pour autant mettre de mots sur leur relation allant même jusqu’à nier ce qu’il y avait entre eux. En tout cas, la belle blonde a évoqué son souhait de se retirer de la télé-réalité. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde avec son amoureux. Pourvu que cela dure. En tout cas, on ne sait pas vous mais on est trop contents d’avoir le fin mot sur leur histoire. Trop cute !

