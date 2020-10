Il y a quelques semaines de cela, Maddy Burciaga et Benjamin Samat s’installaient respectivement sur Dubai. Depuis, leur rapprochement faisait énormément parler. A tel point que l’officialisation de leur relation n’a pas été d’une grande surprise auprès de la Toile. Mais pourquoi dérangent-ils les internautes ? Explications.

Juste avant de s’installer à Dubaï, Maddy Burciaga s’exprimait sur ses rapports avec GMK. Face aux rumeurs de rabibochage, la belle blonde a lâché: « uste un petit message pour ceux qui m’envoient des messages justement concernant mon couple avec GMK. On est plus ensemble depuis à peu près un mois. Donc voilà, vous avez dû le remarquer. On a plus de photos ni rien ni quoi que ce soit. On est plus en contact. On a coupé contact. On va chacun faire nos petites vies (…) Chacun fait sa vie, chacun avance (…) Mon départ à l’étranger va pas tarder à arriver (…) C’est bien terminé ».

Aujourd’hui, ils sont bel et bien séparés. Lors de son déménagement, la jeune femme a beaucoup intrigué les internautes à cause de son rapprochement avec Benjamin Samat. D’ailleurs, son ex Marine El Himer avait du mal à croire à une éventuelle relation entre eux deux. Seulement voilà, les deux candidats ont continué à passer de plus en plus de temps ensemble sans pour autant réagir aux rumeurs bien que des détails ne laissaient plus de place au doute. Il y a quelques heures, ils ont finalement décidé d’officialiser.

Si plusieurs personnes se sont réjouies de la nouvelle, un détail dérange d’autres internautes. Le motif ? Maddy Burciaga qui a décidé d’arrêter la télé-réalité était pourtant très amie avec Alix, l’ancienne petite amie de son chéri.

Ainsi, on a pu lire sur Twitter des messages tels que : « Officialisation du couple Benji/Maddy. Il y a 2 semaines Maddy commentait les photos d’Alix en mode « Ma Queen » et là, elle est en couple avec son ex. Bon bah d’accord ». Ou encore: « Le truc c’est que Maddy était pote avec Alix, donc c’est encore plus dégoûtant. Alix l’avait mis dans son top 3 des potes télé derrière Maeva et Hilona » et « Franchement Maddy honte à toi. Alix était quand même l’une de tes meilleures amis de tv !!! Ton ennemi, c’est toujours ton entourage ».

Qu’en pensez-vous ? Comment auriez-vous réagi à la place d’Alix ?

Il y a quelques semaines de cela, Maddy Burciaga et Benjamin Samat s’installaient respectivement sur Dubai. Depuis, leur rapprochement faisait énormément parler. A tel point que l’officialisation de leur relation n’a pas été d’une grande surprise auprès de la Toile. Mais pourquoi dérangent-ils les internautes ? Explications.

Juste avant de s’installer à Dubaï, Maddy Burciaga s’exprimait sur ses rapports avec GMK. Face aux rumeurs de rabibochage, la belle blonde a lâché: « uste un petit message pour ceux qui m’envoient des messages justement concernant mon couple avec GMK. On est plus ensemble depuis à peu près un mois. Donc voilà, vous avez dû le remarquer. On a plus de photos ni rien ni quoi que ce soit. On est plus en contact. On a coupé contact. On va chacun faire nos petites vies (…) Chacun fait sa vie, chacun avance (…) Mon départ à l’étranger va pas tarder à arriver (…) C’est bien terminé ».

Aujourd’hui, ils sont bel et bien séparés. Lors de son déménagement, la jeune femme a beaucoup intrigué les internautes à cause de son rapprochement avec Benjamin Samat. D’ailleurs, son ex Marine El Himer avait du mal à croire à une éventuelle relation entre eux deux. Seulement voilà, les deux candidats ont continué à passer de plus en plus de temps ensemble sans pour autant réagir aux rumeurs bien que des détails ne laissaient plus de place au doute. Il y a quelques heures, ils ont finalement décidé d’officialiser.

Si plusieurs personnes se sont réjouies de la nouvelle, un détail dérange d’autres internautes. Le motif ? Maddy Burciaga qui a décidé d’arrêter la télé-réalité était pourtant très amie avec Alix, l’ancienne petite amie de son chéri.

Ainsi, on a pu lire sur Twitter des messages tels que : « Officialisation du couple Benji/Maddy. Il y a 2 semaines Maddy commentait les photos d’Alix en mode « Ma Queen » et là, elle est en couple avec son ex. Bon bah d’accord ». Ou encore: « Le truc c’est que Maddy était pote avec Alix, donc c’est encore plus dégoûtant. Alix l’avait mis dans son top 3 des potes télé derrière Maeva et Hilona » et « Franchement Maddy honte à toi. Alix était quand même l’une de tes meilleures amis de tv !!! Ton ennemi, c’est toujours ton entourage ».

Qu’en pensez-vous ? Comment auriez-vous réagi à la place d’Alix ?